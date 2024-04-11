為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

為何百元剪髮客群都是男生？網曝1關鍵

網友發現，台灣男生對百元快剪的接受度非常高。（資料照）

網友發現，台灣男生對百元快剪的接受度非常高。（資料照）

2024/04/11 19:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百元快剪給人的印象不外乎就是價格便宜且方便快速，不過日前有網友發現，百元快剪常見技術參差不齊，且相當少看到女生前往消費，卻依舊吸引許多男性顧客，好奇為什麼台灣男性接受度這麼高。

一名網友在PTT發文表示，他發現百元快剪很少有年輕女生光顧，反觀清一色都是男性顧客，他也分享自己去百元快剪消費的經驗，發現每間店的技術參差不齊，還遇過新手不會剪把兩邊推得不對稱，且不管怎麼跟設計師描述，最後剪完還是會跟上一個人的髮型長的差不多，不解為何台灣男生接受度那麼高？

貼文曝光後，引起大量網友討論，「能剪短就好，百元挑三揀四幹啥」、「男生頭就簡單方便就好，不然是要剪多帥」、「女生去髮廊不會只花100元」、「女生燙個頭髮男生可以剪55次頭髮」，也有人說，顏值高的話什麼髮型都撐得起來，「臉好看剪100元就好看」、「臉的問題，100元跟1000元剪出來沒差別」、「長得帥就沒這個困擾」、「不管什麼髮型，帥臉90分起跳」。

不過，有內行網友指出，最大原因是男生平均一個月就要剪一次頭髮，「你知道男生每個月都要剪嗎？若到一般髮廊要花很多」、「男生一個月要剪一次，跟女生不太一樣」、「只要能剪短就好了啊，甚至可能還會覺得跟去貴的髮廊效果差不多」、「女人3個月剪一次頭髮，男人1個月剪一次頭髮」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
家長崩潰5歲童「手遊打通宵」 求助反遭網嗆：先檢討自己
2024/04/08 18:03

家長崩潰5歲童「手遊打通宵」 求助反遭網嗆：先檢討自己
百元理髮剪得像「被狗啃」！他求償3000遭拒 上網公審反被酸爆
2022/10/19 05:45

百元理髮剪得像「被狗啃」！他求償3000遭拒 上網公審反被酸爆

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
住台北20年哀「終身忍受噪音污染」 網共鳴：沒救了！
2024/04/02 21:15

住台北20年哀「終身忍受噪音污染」 網共鳴：沒救了！
高雄發展好「外縣市吃味」？網搖頭：「這問題」沒解決
2024/03/30 23:25

高雄發展好「外縣市吃味」？網搖頭：「這問題」沒解決

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播