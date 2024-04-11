為何百元剪髮客群都是男生？網曝1關鍵

網友發現，台灣男生對百元快剪的接受度非常高。（資料照）

2024/04/11 19:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百元快剪給人的印象不外乎就是價格便宜且方便快速，不過日前有網友發現，百元快剪常見技術參差不齊，且相當少看到女生前往消費，卻依舊吸引許多男性顧客，好奇為什麼台灣男性接受度這麼高。

一名網友在PTT發文表示，他發現百元快剪很少有年輕女生光顧，反觀清一色都是男性顧客，他也分享自己去百元快剪消費的經驗，發現每間店的技術參差不齊，還遇過新手不會剪把兩邊推得不對稱，且不管怎麼跟設計師描述，最後剪完還是會跟上一個人的髮型長的差不多，不解為何台灣男生接受度那麼高？

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貼文曝光後，引起大量網友討論，「能剪短就好，百元挑三揀四幹啥」、「男生頭就簡單方便就好，不然是要剪多帥」、「女生去髮廊不會只花100元」、「女生燙個頭髮男生可以剪55次頭髮」，也有人說，顏值高的話什麼髮型都撐得起來，「臉好看剪100元就好看」、「臉的問題，100元跟1000元剪出來沒差別」、「長得帥就沒這個困擾」、「不管什麼髮型，帥臉90分起跳」。

不過，有內行網友指出，最大原因是男生平均一個月就要剪一次頭髮，「你知道男生每個月都要剪嗎？若到一般髮廊要花很多」、「男生一個月要剪一次，跟女生不太一樣」、「只要能剪短就好了啊，甚至可能還會覺得跟去貴的髮廊效果差不多」、「女人3個月剪一次頭髮，男人1個月剪一次頭髮」。

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