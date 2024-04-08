家長崩潰5歲童「手遊打通宵」 求助反遭網嗆：先檢討自己

隨著現今科技越來越發達，智慧型手機普及到幾乎人手一機，也讓人想玩遊戲不再限於電腦、街機等產品，然而五花八門的手遊，也令許多人過度沉迷。示意圖。（資料照，法新社）

2024/04/08 18:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著現今科技越來越發達，智慧型手機普及到幾乎人手一機，也讓人想玩遊戲不再限於電腦、街機等產品，然而五花八門的手遊，也令許多人過度沉迷。近日一名網友分享，好友的5歲小孩對於玩手機、平板遊戲非常著迷，甚至還會半夜偷偷玩通宵，讓好友感到非常困擾，該文一出，反而引起不少網友痛批「父母自己先檢討吧！」。

該名網友昨（7）日在PTT以「小孩沈迷於手機遊戲應該怎麼辦？」為標題發文，他透露朋友的小孩今年5歲，平時對於玩手機、平板遊戲非常著迷，已經到了一閒下來就只想玩手機，家裡其他玩具都不願意玩，甚至還會半夜偷偷玩通宵的程度。對此，他的朋友不禁感慨，終於能理解爸媽當年禁止他玩GameBoy和電腦的感受。

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原PO還透露，朋友和朋友的妻子都對此感到很頭痛，也嘗試實施各種懲罰，然而卻只是讓小孩更想玩遊戲，畢竟遊戲的設計上就不太會懲罰玩家，多半是鼓勵和樂趣。為此，原PO決定上網發文，求問廣大網友們，「這種情況應該怎麼辦呢？」，不料該文曝光後，除了掀起大批網友熱烈討論，眾人更紛紛責難起原PO的好友夫婦。

網友一針見血點出問題所在，「父母過於縱容」、「5歲是家長的問題」、「父母自己先檢討吧，笑死」、「小孩5歲就給手機？父母這樣當嗎？」、「父母先問自己願不願意花時間陪孩子」、「家長問題很大吧，一開始就不該一直給啊」、「絕對是因為從小就丟3C給小孩才會變這樣，自找的，要陪伴要教，來不及了」。

另有網友建議，「帶出去玩」、「把Wifi跟行動網路切掉」、「讓玩手機是獎勵，先沒收」、「帶出去戶外活動、互動吧」、「父母先不要用手機看看，以身作則」、「帶出去做戶外活動，期間禁止任何3C」、「搬到沒有網路的地方，一個月就會戒」、「問你朋友現在怎麼不玩GameBoy了，再把理由跟小孩子講」。

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