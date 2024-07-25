凱米花蓮外海繞一圈北上 路徑激似2012蘇拉颱風 釀多處災情

凱米颱風午夜在南澳登陸，路徑相似2012蘇拉颱風。（氣象署網站）

2024/07/25 03:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強颱凱米昨天下午4點至宜花交界的東部海域，原本氣象署預報路徑朝西北前進，但受到地形影響颱風竟演出「下墜球」路線，往南多跑70公里，在花蓮外海繞了5、6小時，午夜才在宜蘭南澳登陸，怪異路徑讓花蓮人回想起2012年也有一個怪颱中度颱風蘇拉，路徑激似，一樣也是在花蓮外海繞一圈，繞路時間也約6小時，造成花蓮秀林鄉嚴重土石流災情。

凱米路徑怪異，昨天下午4點以後開始偏南、5點接近花蓮市區外海時，花蓮市還連續2小時出現最大14級強陣風，颱風中心持續貼著花蓮海岸線往南，晚上8點才終於迴轉北上，今天凌晨0時左右在宜蘭南澳登陸，颱風眼被陸地打散，預計今晨北部出海。

請繼續往下閱讀...

颱風在花蓮肆虐時間長，晚間消防車忙翻，多處電纜被吹斷、被倒樹勾壞電纜，南濱路鐵皮工廠火警、多處招牌掉落，吉安鄉海岸路、南海四街口也有宮廟的牌樓墜落，還有汽車被掀翻橫在馬路上，市區有店家放在招牌上裝飾的「摩艾像」被颱風吹下來，花蓮市國聯三路與國聯一路交叉路口鷹架倒塌壓到電線，花蓮市和平路巷弄內也傳出淹水災情。

昨晚花蓮人臉書都被凱米的雷達回波圖洗版，網路上各種說法「大家抓穩了、到底要繞多久」、「難道要在花蓮登陸嗎」？「是不是沒人接駕，才在門口徘徊」？也有人留言問「縣長和立委前前一天（23日）在花蓮市參加護國祈安法會，隔天颱風就到花蓮多遶境一圈」！也有人希望花蓮缺水的南區鄉鎮可以因此多下一點雨。

也有花蓮人回想起，在2012年7月31日至8月3日，也有一個蘇拉颱風同樣路徑詭異，從氣象局資料顯示，蘇拉颱風8月2日從凌晨到早上，在花蓮外海往南繞，足足繞了8小時才北上並在宜蘭登陸，因時間長在花蓮造成嚴重災情，秀林鄉和平村和中部落發生嚴重土石流，蘇花沿線多處坍方落石，當時國民黨籍女鄉長許淑銀努力救災，還被冠上「英勇女鄉長」美稱，獲得當時總統馬英九表揚，不過因颱風搶災工程收賄，2019年貪污罪定讞，判刑8年6月。

2012年蘇拉颱風路徑同樣詭異。（取自氣象署網站）

凱米來襲，花蓮市國聯一路、國聯三路口發生鷹架被颱風吹倒。（消防局提供）

強颱凱米肆虐，花蓮市區車輛被吹翻。（取自臉書花蓮同鄉會）

花蓮市區有一間鬆餅店樓上的摩艾石像造型裝飾，被颱風吹翻掉落躺馬路。（民眾提供）

花蓮市和平路178巷內水淹民宅，房屋內還淹水淹到腳踝，居民忙著掃水。（取自花蓮同鄉會臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法