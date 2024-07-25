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颱風假亂象 百貨公司員工要上班 假造停班課P圖涉刑法

台南市府宣布25日停班課的官版圖卡。（台南市府提供）

台南市府宣布25日停班課的官版圖卡。（台南市府提供）

2024/07/25 05:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風增強，台南市今（25日）停班停課，連2天放颱風假。不過有網友上市長黃偉哲臉書發問「因為危險才放假，可不可以也讓百貨公司放假」。此外，市府尚未公布停班停課前，網路社群就流傳停班課假造圖卡，市府將追查相關責任。

依據中央氣象署資訊，24日晚上8時至25日晚上8時，未來24小時雨量預測，南市雨量400至600毫米，山區500至800毫米，已達停班停課標準。

連放兩天颱風假，可是部份休閒服務業要彈性上班，滿足賺到「颱風假」的人休閒娛樂很奇怪。就有網友留言：「可以讓百貨公司都休假嗎」、「就是很矛盾，因為危險才放假大家不要出門，但是百貨公司為什麼要開門，無法上班卻可以去逛百貨公司」、「真的，重點是他們不是勞工嗎」、「便利商店 KTV 所有服務業者，應該都要比照辦理而不是百貨公司」、「電影業者也是」。

也有網友說，「政府就推給老闆囉！看老闆有沒有良心」；更有人哀怨說，每次都早上風雨大的時候叫員工上班，下午4、5點風雨最大時，叫員工騎車回去，路上風雨樹倒，這種危險狀況還比賺錢營收來得重要，「為什麼不停業1天」！

還有另個怪現象，想放颱風假想到「瘋」。台南市政府於24日晚間7時正式公布前，網路媒體與社群上卻於晚間6時30分左右，搶先在市府宣布前流傳今日停班停課的假訊息，把24日停班課圖卡時間改為25日，「弄假成真」難看得出來，甚至從中央立委到地方議員粉專也瘋傳， 因此市府正式官版圖卡改版顏色以正視聽。

市長黃偉哲說，群組瘋傳停班停課訊息圖卡，造成資訊及大眾混亂，市府將追查並追究相關責任。

台南市府指出，24日晚間6時30分召開會議前，在網路流傳的圖卡，涉及刑法散佈謠言，網友切勿隨意製作圖卡散布假訊息，更不可隨意轉傳，呼籲民眾密切注意市府首頁、官方LINE，以獲得第一手正確訊息。

24日晚間6點半左右，網路社群就搶先流傳25日停班課的P圖是假的。（記者洪瑞琴翻攝）

24日晚間6點半左右，網路社群就搶先流傳25日停班課的P圖是假的。（記者洪瑞琴翻攝）

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