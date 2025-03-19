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    共軍在台海戰備警巡 美國務院罕見痛批：明目張膽且不負責

    針對共軍在台海「聯合戰備警巡」，美國國務院做出罕見嚴厲指責。（資料照，國防部提供）

    針對共軍在台海「聯合戰備警巡」，美國國務院做出罕見嚴厲指責。（資料照，國防部提供）

    2025/03/19 10:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共17日在台海附近舉行「聯合戰備警巡」，出動數十架軍機配合軍艦擾台，美國國務院對此做出罕見嚴厲指責，痛斥中國不能對台灣採取「明目張膽且不負責任（brazen and irresponsible）」的威脅。

    《中央社》報導，美國國務院發言人表示，針對中國對台灣採取的軍事、經濟和外交等壓力，美國將繼續向台灣提供支持、維持兩岸和平穩定、反對任何以武力或脅迫改變現狀的企圖，並強調美國對台灣的持久承諾已延續45年。

    據了解，美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，共軍展開對台軍演，美方當時出面譴責，此後針對共軍的演習大多是表達關切．使用「明目張膽」來痛批相當罕見。

    美國務院前官員王曉岷（Robert Wang）透露，「明目張膽」聽起來是是比較強烈的用語；美國霍夫斯特拉大學國際法專家古舉倫（Julian Ku）則認為這個措辭很「不尋常」，顯示國務院在台灣某些議題上比拜登政府提供更強硬的支持。

    針對共軍此次聯合戰備警巡，美國國防部發言人也強調他們已注意到台灣周邊的活動並密切關注。

    此外，中國「反分裂國家法」在本月14日迎來實施20週年，美國務院發言人對此引述國務卿盧比歐（Marco Rubio）所強調的「美國不會屏棄在台灣問題上長期秉持的立場」，亦即反對任何片面或脅迫改變台灣地位的行為。

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