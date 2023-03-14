中國小學女童發露奶裸照賺紅包！驚曝「身邊很多同學」都這樣......

中國一名父親近期發現12歲女兒在網上透過發裸照賺錢，消息曝光引發熱議。（情境照，與本文無關）

2023/03/14 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省近日傳出一名正就讀小學的女童私底下向陌生網友發送露奶照甚至裸照，被家長發現後坦承這麼做是為了賺零用錢，還驚曝身邊不少同學都這樣做，消息一出引發網友熱議。

綜合中媒報導，河南漯河市一名父親13日在網上透露，自己近期發現12歲的女兒總是半夜偷偷爬起來使用手機，原先以為女兒沉迷手遊，決定與妻子來場突襲，結果發現女兒竟然自己偷偷又買了其他支手機與陌生網友聊天，內容不堪入目，女兒也應對方要求發送不雅照，藉此賺取零用錢。

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該父親表示，女兒坦承自己最先在某直播APP當起直播主，並加入所謂「紅包群」搶「乾爹」發的紅包，之後群內有人安排「組CP」，女兒就這樣同時與多名男網友變成「戀愛關係」，實際上就是跟乾爹在網上聊色，滿足乾爹的各種要求，乾爹會另外發送紅包當作獎勵。

女兒還驚曝，身邊不少同學和朋友都在玩，每次下課都在聊這些話題，坦言自己明知道這是錯誤的行為，但還是被利益所誘惑。該名父親宣稱，自己得知此事後並未苛責女兒，而是反省「為什麼會出現這種情況？」，而他將這件事披露出來，也是希望其他家長能多關心自家兒女交友狀況。

網友紛紛表示，「很多同學......我的天阿，這社會出了什麼事？」、「小學就這麼愛錢......不惜出賣身體」、「感謝這位父親勇敢站出來敲響警鐘」、「反過來查源頭，誰在花錢買這些照片？誰提供的平台？誰審核通過這些信息？網絡監管在哪裡？隔空犯罪是誰提供了條件？」

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