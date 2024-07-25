國寶魚翻身》5年減產1億公噸 台灣鯛飆新天價

台灣鯛供不應求，池邊價持續創歷史天價。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/25 05:30

記者蔡宗勳／專題報導

有國寶魚之稱的台灣鯛產業大翻身，近五年來因養殖面積大減兩成七六，天候影響導致產量減少，魚價節節上揚，目前內外銷價格雙創歷史天價，為產業帶來盛況。據統計，今年六月底全國台灣鯛魚苗放養量逾一億尾，較去年同期成長四成三，業界預計十月供應漸趨平衡，由於整體產量仍不及往年，不致發生產量過多崩盤，產業前景看俏。

6月底全國魚苗放養量逾1億尾

業界預計10月供應漸趨平衡

不過，台灣鯛二○二一年之前，經常陷於供不應求價昂與供過於求崩盤的惡性循環，尤以二○一六、一七年最為嚴重，當時內銷池邊價僅剩每台斤十五元，成本約每台斤廿元，漁民求售無門，叫苦連天。

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台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，台灣鯛養殖以台南市、嘉義縣為主，分居一、二名，但兩地這幾年有許多台灣鯛養殖魚塭改做漁電共生而停養，從二○一九年至去年，台南市養殖面積減少二二五公頃、嘉縣減少一七四公頃，全國減少一二八二公頃，產量也從六億四五四一公噸銳減至五億五千公噸，減產約一億公噸。

張姓盤商說，台灣鯛市場供不應求，許多漁民選擇供應內銷（每尾規格六百公克左右）獲利了結，外銷規格須養到每尾一千至一千兩百公克，疫情後外銷轉趨暢旺，加工業者訂單滿滿，出現盤商拜託漁民延後捕撈，以供應外銷規格的罕見賣方市場。

乾旱影響魚苗存活率 去年8月起供不應求 內外銷價格創新高

黃姓漁民說，每年三至六月為台灣鯛魚苗主要放養季，去年嚴重乾旱影響魚苗存活率，漁民大多減量放養，加上養殖面積逐年減少等衝擊，去年八月浮現供不應求效應，導致價格看俏。

據統計，今年五月，池邊價內銷每台斤卅九．五元，外銷魚片規格每尾一千兩百公克者，池邊價每台斤四十三元，皆創歷史新高。因盤商、加工業者搶魚，六月攀升到四十六．五元，從目前缺魚狀況來看，市場預期價格還未到頂。

嘉縣府農業處漁業科長張建成說，近年在魚苗繁殖業者努力下，台灣鯛以成長速度較快的品系為主流，加上漁民養殖技術與管理水平高，致整體育成率上升，維持一定產能，外銷市場已在美國等地佔一席之地，內銷持續暢旺；學界與業界評估，應不至於再上演供過於求、價格疲軟現象，看好台灣鯛未來行情。

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