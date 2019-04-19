賞螢季來了！南投4大賞螢區 推生態導覽活動

2019-04-19 15:01

〔記者張協昇／南投報導〕每年4、5月是螢火蟲出沒最為繁盛季節，全台螢火蟲最密集的南投縣，19日於縣府大廳舉辦2019南投螢火蟲季暨觀光遊樂業旅遊安全宣導記者會，邀請縣內日月潭、竹山鹿谷、奧萬大以及國姓4大賞螢區代表，共同宣布南投賞螢季正式到來，並規劃多項結合在地文化與生態導覽的系列活動，邀請民眾安排一趟具有生態保護意義的輕旅行，一探南投螢光熠熠的自然景觀，當螢光掠起讓民眾瞬間恍如置身夢幻電影場景，並見證社區與生態共存共榮的故事。

縣府並將從4月26日起辦理「螢花秘境」活動，只要手機下載活動app、再到4大賞螢區內尋找散落在各地的螢火蟲罐子，打開罐子得到抽獎用的螢幣後，就可參與總獎金高達25萬元的超級好禮抽獎活動，為了提高遊客中獎率，縣府也會在各大景點擺放螢火蟲罐子，讓遊客們在白天旅遊時也可輕鬆獲得螢幣。

南投縣政府祕書長洪瑞智在記者會指出，4大賞螢熱區結合專業生態導覽人員與當地社區，辦理生態及特色導覽行程，要帶給遊客不一樣的賞螢體驗，包括桃米生態村推出紙燈DIY、樹葡萄果園體驗及桃米魚蝦生態探索，丹大布農生態旅遊協會推出具原民特色的兩天一夜賞螢套裝行程，尋訪藏在迷霧森林裡的布農林班故事。

而國姓鄉泰雅渡假村及惠蓀林場，即日起自5月每日夜晚也會辦理賞螢導覽活動；奧萬大國家森林遊樂區則推出單日與兩日行的旅遊行程，深入探訪賽德克族織布技藝文化，及奧萬大松楓林區及奧萬大吊橋。

至於竹山與鹿谷的杉林溪森林生態渡假園區每年7月、11月都會推出期間限定賞螢導覽活動，入園遊客皆可免費參與，鹿谷鄉公所每週末假日也會辦理導覽解說活動。此外，竹鹿周邊賞螢推薦熱區還有溪頭與鳳凰教育園區、小半天、杉林溪、鳳凰谷鳥園與三生緣區等，喜愛賞螢、熱愛攝影的同好千萬別輕易錯過。

賞螢季期間，周邊商家與飯店業者也推出多項賞螢優惠，加上南投縣的春遊補助加碼方案，住宿於合作旅宿業者就能現抵500元房價現金，還有機會獲得加碼500元的電子消費券，建議遊客規劃賞螢行程時，先至南投春旅補助活動官網查詢配合的飯店業者，增加出遊的小確幸。

南投縣政府也呼籲前來南投賞螢的朋友們能夠配合專業的導覽人員帶領，遵守賞螢三不原則-不干擾、不捕捉、不傷害，尊重火金姑的生存權利，減少對生態棲地的破壞，一起享受美好的靜謐時光。更多南投螢火蟲季系列活動詳情，請加入「樂旅南投」及「Lifi未來生活」臉書粉絲團查詢。

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