雨來得正是時候！台南梅嶺火金姑大爆發

2019-04-20 18:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府觀光旅遊局主辦的2019楠西梅嶺賞螢季，今天正式起跑，由於連日來有降雨，環境潮濕，利於火金姑棲息，進入大發生期，活動開幕正是時候，湧入上千遊客，欣賞夜光精靈之美。

梅嶺賞螢季邁入第14年，沿全長2.5公里伍龍步道而上，火金姑在海拔約850米的「出水仔」群聚出現，一直到頂端的茶園，大發生的時候，數以萬計，相當迷人。

開幕典禮在伍龍殿旁舉行，市長黃偉哲主持，他表示，火金姑屬重要的生態觀察指標，是大自然最好的教育課程，當地農民都減少用藥，協助復育；他笑稱關聖帝君有降旨，要辦好賞螢季活動。

黃偉哲也強調，會努力推動山區的建設，改善交通與停車等問題，平衡城鄉落差，更歡迎全國民眾一起來梅嶺賞螢。

開幕時也邀請了榮獲3次全國拉花冠軍的鹿陶洋江家古厝行動城堡咖啡館店長梁其盛現場表演，他以應景的螢火蟲與梅花等圖案，贏得觀眾熱烈掌聲。

活動由楠西公所承辦，區長李燿州指出，今年的賞螢季持續到下個月5日，為期17天，配合推出農夫市集與農事體驗；尤其降雨後，濕潤的環境，更適合火金姑生態，值得推薦。

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