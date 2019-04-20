碧潭水舞壓軸曲目上陣 和美山「螢光晚會」爭豔

2019-04-20 16:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕2019年「碧潭水舞」3月8日啟用以來，吸引不少遊客，近日氣溫逐漸回升，單日遊客突破紀錄，「碧潭水舞」將於4月22日推出兩首壓軸新曲目，民眾可把握機會，感受碧潭水舞多彩繽紛的感官盛宴，晚上還可以前往碧潭西岸的和美山步道賞螢，樂趣無窮。

新北市觀光旅遊局專門委員陳靜芳說，碧潭水舞22日起推出兩首壓軸曲目，首先是結合《Uptown Funk》及》what makes you beautiful》兩首西洋流行樂，以POP中帶有funk音樂節奏編織，交織水舞豐富靈活的漫妙舞姿；另一首是傳唱不輟的經典台語老歌《淡水暮色》，大家耳熟能詳，可以說是國民旋律，詞境優美且旋律動人，搭配柔美優雅水舞律動及五彩光影，讓民眾憑添想像空間。

目前正在演出由原住民歌手A-Lin演唱的《一想到你呀》+老人飲酒歌》，以及動畫大師宮崎駿「龍貓」主題曲，展演到4月21日，還沒觀賞過的民眾，可以把握最後幾天前來觀賞。

陳靜芳說，碧潭風景區景觀優美，自然資源豐富，4月中起，位於西岸的和美山上美麗的螢火蟲紛飛，「螢光」閃閃值得深入探訪，即日起由台灣自然科技學會舉辦免費賞螢導覽，想參加的朋友可透過電子郵件（nt.tw@hotmail.com）報名。觀旅局也提醒民眾，賞螢注意有4不，不要拿手電筒照射螢火蟲、不要捕捉螢火蟲並帶回家、不要踩入路旁草叢、也不要亂丟垃圾，除了安排到碧潭賞螢看水舞外，還可以到附近的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布以及參觀泰雅民族博物館體驗原民文化，規劃充實的新店烏來一日遊。

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