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「老二媽」省親遶境走台中7期 停駕身價最高福德祠

「老二媽西屯省親遶境」將從南屯區萬和宮出發。（記者黃旭磊攝）

「老二媽西屯省親遶境」將從南屯區萬和宮出發。（記者黃旭磊攝）

2024/04/11 20:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市「老二媽西屯省親遶境」即將於20、21日登場，隊伍預計途經台中市第七期市地重劃區，鑾駕首站停駕台中市府惠中樓旁惠來里福德祠，被視為「正七期」全台中身價最高福德祠；廟方說，活動傳承221年，歡迎信眾在門前擺設香案接駕祈福。

「老二媽西屯省親遶境」於2012年獲台中市府登錄為台中市民俗文化資產，每3年一會，遶境隊伍走在繁華西屯區，周邊都是高房價住宅及辦公高樓，與白沙屯媽祖及大甲媽沿中部海線祈福景觀迥然不同。

萬和宮董事長蕭清杰說，歡迎信眾在門前擺設香案迎接，祈求保佑閤家平安，但配合市府環保政策，請沿途商家、住戶及停駐地點宮廟，儘量以環保禮炮取代鞭炮。

老二媽西屯省親遶境由台中市丹慶季媽祖會主辦，依照媽祖會排定行程，4月20日（農曆3月12日）清晨5點30分，信眾及陣頭在烈美堂集合，抬著神轎抵達萬和宮，6點20分舉行上轎典禮，7點起駕出發，老二媽及聖二媽神轎從萬和宮出發後，首日遶境分成兩條路線前往西屯。

台中市府說，萬和宮天上聖母老二媽源自清嘉慶8年（1803年），是台灣唯一神明（媽祖）省親活動，民俗活動具備先民來台開發精神，結合西屯與南屯居民情誼與交流。

丹慶季媽祖會理事長廖福禎及總幹事廖清廉說，理監事緊鑼密鼓籌辦活動，目前神轎班、頭旗組、龍燈組及涼傘組合計150名工作人員大致就緒，3月19日起持續在烈美堂公園加緊練習。

老二媽西屯省親每3年一會，吸引數萬名信眾參與。（財團法人臺中市萬和宮、臺中市單慶季媽祖會提供）

老二媽西屯省親每3年一會，吸引數萬名信眾參與。（財團法人臺中市萬和宮、臺中市單慶季媽祖會提供）

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