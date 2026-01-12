獨家》雲林張家掌控北農將改選 全國農會要求基層農會繳股份委託書才可領獎勵金

本報獨家取得由雲林張家掌控的中華民國全國農會發文給各基層地方農會的公文，該公文要求各基層農會須繳交北農委託書，並作為提撥回饋獎勵金（該獎勵金來源為各農會提繳的手續費）依據。（記者楊媛婷翻攝）

由中華民國全國農會、雲林張家掌握的台北農產運銷公司（北農）預計今年6月將改選，該會上月底發公文給各農會，要求須交付北農改選的委託書，才可領取各地方基層農會自己繳給全國農會手續費、供應國軍副食品手續費所提撥2成的獎勵金。

北農負責大台北地區的蔬果運輸，因掌控全國地區蔬果消費最大市場，拍賣價有全國蔬果價格定錨作用，北農董事會共有23名董事，上次股東會於2023年6月底舉行，當時蔣萬安市府和前雲林縣長張榮味（雲林張家）代表的全國農會結合民股取得14席，農業部推舉的人選僅當選9名。

北農董事會將於今年6月再次改選，知情人士指出，雲林張家掌控的全國農會系統為持續確保有壓倒性席次，因應各地方基層農會有零星北農股份，於2025年12月29日發公文給各農會，表示因應北農股東會將於2026年改選，以「團結」為由，要求各基層農會必須提供委託書，並以繳交委託書與否，做為未來全國農會提撥回饋金給各農會依據。

知情人士指出，回饋金為各基層農會繳給全國農會手續費金額的20%，回饋金來源有二，其一是各基層農會運輸蔬果時繳給全國農會的共同運銷手續費，計費方式為水果拍賣價的0.5%、蔬菜拍賣價的0.75%，2025年該筆收入費用初步估算達6874萬元；另一則是來自辦理國軍蔬果類副食品供應手續費收入，國軍蔬果副食品主要是各基層農會供貨給國軍，全國農會向供貨的基層農會收共同運銷手續費1%，該筆收入2025年初步估計約300萬元。

依全國農會去年自各地方農會收取的手續費估算，應付給地方農會的回饋金額則近1435萬元，知情人士表示，全國農會此舉完全是為讓雲林張家持續掌控北農，竟將從農民生產者所收取的手續費，做為要脅各基層農會繳交股權委託書的工具，不聽話的就分不到自各基層農會提繳手續費提撥的獎勵金，因許多基層農會規模小，獎勵金非常重要，批雲林張家明目張膽為求鞏固權勢，直接剝削農民。

記者嘗試撥打雲林縣長張麗善之夫、張榮味妹婿、擔任全國農會總幹事張永成的電話並傳簡訊，截至截稿時間為止，張永成都未接、未回應。

