藍營擬放行TPASS、生育補助 綠嗆：災害準備金、國防預算就能丟包？

民進黨痛批，如果TPASS等預算可以優先審，難道170億元災害準備金不重要？國防外交預算不重要，都可以繼續丟包？（民進黨提供）

今年度中央政府總預算案仍在立院卡關，立院國民黨團擬先放行包括TPASS、治水、生育補助等部分新興計畫預算，民進黨今天痛批，立法院的職責是「全案審查」，可以提出問題、刪減預算，但不應切割預算、選擇性審查，如果前述的預算可以優先審，難道170億元災害準備金不重要？國防外交預算不重要，都可以繼續丟包？

民進黨今表示，總預算不能切割，更不該丟包國防，國民黨急了嗎？在毫無道理杯葛今年度中央政府總預算超過130天後，面對通勤族、親手爸媽的不滿，以及縣市政府的反彈，國民黨立法院黨團似乎打算「先放行」TPASS、生育補助等部分新興計畫預算，將這部分的項目先交付委員會審查。但，真的可以這樣把總預算切割處理嗎？答案是：不行。

民進黨指出，行政院發言人李慧芝已明確表達「中央政府總預算是依整體施政規畫提出，立法院選擇性同意提前動支部分預算，不等於完成審議，更會因為充滿高度不確定性，違反責任政治的原則。」主計總處官員也強調，「預算法」第54條講的是行政單位執行方式，並未提及立法院可以像「自助餐夾菜」一樣選擇性審查預算，國民黨的說法顯示他們「完全是腦筋不清楚」。

民進黨說，行政院送審的是「全部預算」，立法院的職責就是「全案審查」，可以在審查時提出問題、甚至是有所刪減，但不應該切割預算、選擇性審查。國民黨立法院黨團目前的做法，在法律和責任政治上，都交代不過去。

民進黨質疑，更何況，如果TPASS、生育補助可以優先審，那難道170億元災害準備金不重要？國防和外交預算不重要，都可以繼續丟包？嚴正呼籲國民黨與民眾黨：讓國會運作回到正軌，立即排審今年度的中央政府總預算，不要再拖延國家發展！

