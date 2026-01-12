內幕》賴清德化身2026最強獵才官 親邀醫律精英組「清流戰隊」

賴清德總統多次親自勸進，讓林國漳點頭代表民進黨參選宜蘭縣長。（資料照）

布局2026年百里侯之戰，民進黨力拚農曆年前拍板所有人選，拉高全黨氣勢。針對宜蘭、苗栗、南投等人才難覓、相對艱困的選區，兼任黨主席的總統賴清德親自啟動「獵才計畫」，跨越派系思維，鎖定律師、醫師等具備社會高度公信力的專業人士，透過多次勸進與三顧茅廬的誠意，力圖為民進黨收復失地。

為覓良將 賴展現三顧茅廬的誠意

在被視為「民主聖地」宜蘭縣，賴清德期盼推派新人選營造新氣象，鎖定律師出身的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳後。為了幫林排除參選障礙，賴親自與其他潛在人選溝通，儘管林國漳多次婉拒參選，賴仍不放棄，歷經長達一年多的數度懇談，以「為國家、為大局考慮」的精神感召，林國漳終於點頭應允，承擔「重返榮耀」的重任。

至於長期被視為深藍票倉的苗栗縣，賴清德也在內部會議主動欽點縣議員陳品安，挑戰現任縣長鍾東錦；律師出身的陳品安曾擔任苑裡「反瘋車」抗爭的義務律師，並在鄉親鼓勵下辭職投入2018議員選舉。面對這場艱難戰役，賴清德以紐約市長曼達尼為例鼓勵陳品安，強調「讓市民活得下去」是勝選的核心承諾，也展現賴對陳品安的殷切期待。

民進黨本週將徵召新北市牙醫師公會理事長温世政，代表民進黨挑戰現任南投縣長許淑華，儘管温家父母身為省府公務員，政治立場偏藍，但賴清德早在半年多前便啟動攻勢，不僅多次親自徵詢，並委請政委陳時中等多位牙醫界前輩、地方大老輪番鼓勵，在賴清德「不只三顧茅廬」的誠意下，温世政最終決定返鄉服務。

這種「總統級」的勸進規格，凸顯賴清德試圖為民進黨注入專業清流的決心，在宜蘭、苗栗、南投等關鍵選區，以「專業」與「誠意」作為破局的利刃，不僅為了贏得選戰，更是向社會證明民進黨為民舉才的誠意，接下來如新竹縣市，以及最受矚目的台北市與桃園市，賴清德將如何獵才突破重圍，已成為政壇關注焦點。

