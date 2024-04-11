藍營批中央無視淡水河清淤 第十分署：已撥款做疏浚評估

順風「八里－淡水」渡輪昨擱淺在八里左岸，51名乘客順利獲救。（新北市交通局提供）

2024/04/11 21:54

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批中央對淡水河清淤視而不見 新北議會藍營籲經費協助

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市順風航業「淡水－八里」航線一艘渡輪遇大退潮擱淺，市議會國民黨團今（11日）批，中央對淡水河清淤視而不見，讓八里區民眾交通權益嚴重受損，水利署第十河川分署回應，1月15日航港局已核給新北市交通局990萬元經費進行疏浚評估規劃。

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第十分署說，航道淤積屬於航運需求，經濟部及立委洪孟楷曾在2021年3月及去年4月，召開分工會議釐清，由新北市府向航港局爭取經費辦理；1月15日航港局已撥經費給新北市交通局進行疏浚評估規劃，目前正由新北市交通局委請新北市水利局代辦，為期2年期的淤積成因評估計畫，後續將依評估結果由權責單位儘速辦理航道浚渫工作。

第十分署指出，該單位肩負大台北地區防洪安全責任，針對防汛安全考量上有急迫性的淡水河中上游區段，優先辦理疏浚工作，2015年起已辦理逾200萬立方土砂，有效減少砂源向下游遞移；此外，去年也完成新店溪大漢溪疏洪道入口、淡水河基隆河匯流口、新店溪景美溪匯流口及三峽河福德坑溪匯流口約30萬立方疏濬，今年預計將再辦理31萬立方，以維持淡水河水系通洪能力。

第十分署表示，河川淤積是自然現象，分署每年均有辦理大斷面量測，以監測河道斷面變化，並配合提供資料給有需要的相關機關。

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