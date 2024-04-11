批中央對淡水河清淤視而不見 新北議會藍營籲經費協助

順風「八里－淡水」船舶在昨日擱淺於八里左岸前約100公尺處，51名受困乘客最終順利獲救。（新北市交通局提供）

2024/04/11 11:12

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會國民黨團今（11）日指出，淡水河道淤積導致民間業者船舶擱淺，新北市政府於10日起中止「淡水－八里」航線在新北市的藍色公路營運許可，對於淡水河，中央水利單位延宕清淤超過一年，動輒千萬的龐大清淤費用民間難以負荷，渡輪停航使八里區民眾交通權益嚴重受損，中央是否有重視新北市，市民都在看。

國民黨團書記長陳偉杰表示，淡水河道治理與船舶航運牽涉到經濟部水利署第十河川局、航港局、新北市交通局與高灘地工程管理處等，去年3月就協調市府向中央爭取預算來清淤，中央一拖再拖，才導致現在渡輪面臨被迫停航的困境；渡輪是八里區民眾到淡水搭捷運通勤的重要交通工具，市民或業者都苦不堪言。

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副書記長蔡淑君、江怡臻表示，淡水河中下游淤積是自然現象，過往船運業者與漁民都有自掏腰包清理泥沙，但受氣候及淡江大橋建設工程影響，執行清淤作業後仍會快速回淤，清淤次數增加的費用民間根本難以承擔；目前市府已請淡水客運機動加密班次因應，但河道淤積不能視而不見，請中央勿對淡水河的清淤需求不聞不問，請現任交通部長王國材在卸任前承擔起淡水河道清淤的責任。

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