體育班高射炮！ 羽球選手用「這方式」錄取頂尖大學電機系

2019-04-18 23:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕就讀崇實高工體育班的蕭博亘學測成績53分，卻出乎預料錄取中山大學電機系，原來他透過「體育績優獨招」從升學窄門竄出頭，若依一般生往年成績至少要考出65級分才能錄取。

崇實高工校長吳貽誠說，現在大學入學的管道非常多元，「體育運動績優」是管道之一，而且不一定是走「體育相關科系」，這是各大學為了在體育競賽獲得優異成績，而網羅各方體育技優學生，開放多元科系名額，體育班學生以學測成績為基礎，參加體育獨招，就有機會獲得入學的機會。

蕭博亘學測成基53分，上國立大學沒問題，但要上頂尖大學熱門科系是難上加難，而他因為在羽毛球項目表現優異，曾獲得全縣冠軍，因此讓他有機會「跳級」錄取中山電機。

他說，他3年前高中職入學考試，篤定錄取彰中，但他喜歡體育，又得知國內有「體育運動績優」升學管道，於是說服父母，讓他唸崇實體育班，循著這個管道，果然讓他嘗到甜蜜的果實。

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