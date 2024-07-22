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中市斥6.2億打造豐原國民暨兒童運動中心 預計明年暑假營運

中市斥6.2億打造豐原國民暨兒童運動中心，預計明年暑假營運。（圖：市府提供）

中市斥6.2億打造豐原國民暨兒童運動中心，預計明年暑假營運。（圖：市府提供）

2024/07/22 11:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市首創打造「國民暨兒童運動中心」，盼推動全齡化運動休閒，其中斥資6.2億元打造「豐原國民暨兒童運動中心」，目前工程進度已逾6成，運動局長李昱叡指出，預計明年暑假開始營運。

台中市考量國運中心已往多以成人為使用對象打造，為推動運動風氣向下紮根，也鼓勵親子一同運動，在規劃國運中心時也一併納入兒童運動需求，興建「國民暨兒童運動中心」，推動全齡化休閒。

李昱叡指出，豐原國兒運是豐原區「豐富專案」的重大建設，館內建置可供籃球、排球及羽球使用的綜合球場，也有游泳池、體適能中心、韻律教室及飛輪教室等多元運動空間；此外，為滿足親子運動需求，館內亦規劃親子體適能中心、兒童攀岩牆、韻律教室等專屬空間與設施，並設有地下3層的汽、機車停車場。

李昱叡指出，豐原國兒運總經費達6.2億，全由市府編預算打造，目前興建進度逾6成，運動局已同步啟動招商前置作業，將遴選營運團隊，提供市民豐富完善的運動服務，預計明年暑假即能啟用營運。

李昱叡指出，台中市近5年多來規劃11座國運中心或國兒運及兒童版運動中心，另規劃興建烏日全民運動館，目前包括港區、長春、大里、潭子等4座國民暨兒童運動中心及沙鹿、西屯、北屯3座「兒童版」運動中心均已營運；包括清水、豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心加緊興建中，盼建置市民運動環境升級，帶動民眾運動風氣。

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