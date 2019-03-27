低收入戶之子永不放棄 大學申請入學終通過清大等5校

2019-03-27 17:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆高中學生何品樺，是低收入戶之子，國文、英文、數學、自然4科總成績53級分，雖然參加國立台灣大學的希望入學申請，未能如願錄取，大學繁星推薦又因轉學生而資格不符，但他仍不放棄繼續努力；大學申請入學第一階段成績今天公布，何品樺一口氣通過國立清華大學、成功大學、政治大學、中央大學與中正大學，5所頂尖大學的資訊相關科系。

何品樺說：「自己常失敗，每次失敗難免灰心，但是這一次要擺脫失敗，努力把備審資料做好，要考取理想學校，才能不辜負師長對自己的幫助！」

何品樺國中畢業時，考取台北市立中正高中，家住新北市瑞芳侯硐的他，當時每天都花相當多的時間與金錢在通勤上學；上課遲到是常態，久而久之身心俱疲，而每天的車資對低收入戶的家庭更是相當大的負擔，讀沒多久，何品樺就休學了。

何品樺後來到高職夜間部就讀，維持學籍，卻因為職校不是他的興趣，最後輾轉到基隆高中就讀；在校長張智惟與老師鼓勵下，他鼓起勇氣代表學校參與北區英語單字比賽，並入圍全國賽，也於多益測驗考取870分的佳績。

何品樺說；「在高職夜間部那一段時間，看到很多白天工作、晚上來求學的同學，他們也沒有放棄求學的念頭，所以我跟自己說一定也要更努力才行！去年申請台灣大學希望入學計畫，但是最後沒有錄取，自己曾經很難過與灰心，但是自己振作發憤唸書，即使夢想很遠，只要願意行動就永遠不嫌晚，只要是盡力了！就永不後悔。」

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