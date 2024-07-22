台灣青年成功爭取主辦「教育世界博覽會」 15國600人參與

教育世界博覽會首度在台舉行，來自烏克蘭、紐西蘭、尼泊爾、以色列、印度等15國教育改革者參與。（圖由主辦單位提供）

2024/07/22 11:26

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣青年成功爭取到「教育世界博覽會IDEC」主辦權，7月20日至28日在台北與宜蘭舉行，吸引來自15國、超過600位教育改革者與親師生參與。台灣另類暨實驗教育學會理事長王慧蘭表示，活動由平均25歲的台灣青年主辦，正是台灣教育民主化30年來最佳證明。

教育世界博覽會執行長楊逸頎表示，來自烏克蘭、紐西蘭、尼泊爾、以色列、日、韓、英、印等15國超過600位教育改革者，以及學生、老師、家長來台參與，以共同生活1週的方式交流教育創新、實驗教育之經驗，也邀請國內外教育改革者提供建言，共同研討未來台灣與世界的實驗教育與教育民主化倡議行動。

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王慧蘭表示，今年是台灣教改30年，也是實驗教育三法立法10週年，教育世界博覽會今年在台灣舉辦別有意義，台灣教育從解嚴後開始民主化，透過密切的公私協力，共同促成友善校園、人權教育等，其中實驗教育的出現解放課綱的限制，增加教育選擇權，自由、平等、多元、尊重是民主教育的重點，不同世代與族群如何彼此傾聽更是活動討論主軸之一，台灣教育民主化越做越好，但仍需傾聽少數聲音，透過世代與族群共融合作，思考未來教育的行動。

千里達與台灣混血的高二學生恩麗，4年前來台就讀實驗教育學校，她表示，台灣教育有更多選擇，讓她可以用自己步調和方式進行學習，老師及同學也讓她感受到像一個大家庭，而能更快融入台灣社會。

紐西蘭毛利族老師Tania Corbett致力於毛利族教育30多年，他表示，紐西蘭於1989年開始致力於雙文化政策，透過改變課綱、開設毛利學校、體制教師毛利語培訓等方式，在恢復毛利語言和文化上有顯著進展，許多人現在能流利地講毛利語並接受自己的身份，然而，目前毛利教育仍遵循殖民教育體系，結構化的課堂、考試和有限的學生自主權，他認為回到毛利族傳統學習方式「在社區學習」及「以學習者為中心教學」十分重要，而台灣實驗教育的蓬勃發展有助於多元族群社會共融。

教育改革者黃武雄發表「兩個世界」一文表示，抽象是文明特徵，但抽象能力非與生俱來，文字與符號（含數學）的學習，是不易跨越的障礙，教育者要為孩子「打開經驗世界」，深化孩子的想像力；「培養抽象能力」，整合世界種種現象的深層意義，促發孩子心智的成熟，加上「讓孩子的時間留白」，便可望建立起自由而獨立的思想價值，與良好的判斷力。

教育世界博覽會首度在台舉行，來自烏克蘭、紐西蘭、尼泊爾、以色列、印度等15國教育改革者參與。（圖由主辦單位提供）

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