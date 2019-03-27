走後門進耶魯大學花多少錢？這學生家裡付了3700萬

2019-03-27 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前爆出大學招生醜聞，多位明星和富商以重金賄賂學校相關人員，利用走後門的方式讓自己的小孩進入名校就讀。如今一起案例內幕曝光，當時學生家長付了120萬美元（約新台幣3700萬元），成功讓孩子申請到耶魯大學，東窗事發後，耶魯已取消該名學生的錄取資格。

據《BBC》報導，這一切的醜聞要從入學仲介辛格（Rick Singer）說起，他為了讓上流社會的小孩可以進入常春藤名校如南加州大學、史丹佛大學、喬治城大學、耶魯大學等地就讀，竟幫助學生在入學考試時作弊，以及讓非體育學生取得體育獎學金。

2017年，某個家庭非常想讓小孩讀耶魯大學，因此向辛格支付120萬美元的費用。該年11月左右，辛格便將學生的申請資料寄給了耶魯女子足球隊教練梅雷迪斯（Rudy Meredith），儘管該名學生從未在足球場上踢過比賽，但梅雷迪斯仍然幫忙加上了踢足球的資歷。

等到走後門的學生2018年入學後，梅雷迪斯便從辛格那裡拿到了40萬美元（約新台幣1233萬元）的酬金。梅雷迪斯隨後在另一起走後門案件中，還想索取45萬美元（約新台幣1387萬元）的回禮，孰料卻被FBI破獲，全案隨之曝光。

梅雷迪斯已於去年11月從耶魯大學辭職，目前和辛格一樣正面臨著法律訴訟。耶魯大學不願說明涉及此案的學生姓名，但證實的確有走後門的事件。

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