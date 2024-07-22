台中和平區公所「梨山森活節」 推廣水蜜桃、梨山茶

和平區公所特別利用暑假舉辦「梨山森活節」，推廣梨山的農產品及旅遊。 （和平區公所提供）

2024/07/22 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區梨山是台灣溫帶水果的故鄉，目前正值水蜜桃產季，和平區水蜜桃種植面積達462公頃，和平區公所特別利用暑假舉辦「梨山森活節」，推廣梨山的農產品及旅遊。

和平區長吳萬福表示，大梨山地區有四大部落，環山部落有獵人步道、松茂部落有搜鹿步道、新佳陽部落有黑森林步道、梨山部落有希利克步道，都有不同的風貌美景，大梨山地區目前路況正常，歡迎民眾暢遊梨山走步道、吃水蜜桃、喝梨山茶，品茗避暑。

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和平區公所指出，梨山水蜜桃栽培面積約462公頃，產期從6月下旬至8月中旬，品種包括上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等，甜度達13度以上，肉質緻密且多汁，成熟後氣味芬芳。今年水蜜桃產量雖略減3成，但水蜜桃品質不減，反而更加甜美，7月中旬起，環山、松茂、梨山到新佳陽部落重的水蜜桃陸續採收，現在正是最好的品嘗時節，歡迎大家用實際行動支持農民。

吳萬福說，今年公所持續以「水蜜桃的故鄉在梨山」市場品牌定位，並擴大銷售通路，即日起於「娘娘抖團購網」及「中華郵政i郵購」兩大電商平台上架，開放民眾訂購美味的梨山水蜜桃；另於「楓康超市」全台50家門市上架販售，並開放楓康各店LINE社群團購，讓民眾享受「產地直送」的美味。和平區公所並於20、21日在梨山賓館前廣場舉行「梨山森活節」，透過小農市集推廣及網路推銷，將梨山水蜜桃行銷到全國各地。

和平區公所舉辦「梨山森活節」，推廣梨山的農產品及旅遊。 （和平區公所提供）

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