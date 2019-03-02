大學「公私併」第一槍？ 高醫校友：贊成併為「中山高醫」

2019-03-02 22:42

〔記者黃旭磊／高雄報導〕少子化致使學生來源銳減，多校走向整併，對此，中山大學校長鄭英耀力倡與私立高雄醫學大學併校，對於「公私併」建議，全球高雄醫學大學校友會聯合會表示，「極力贊成。」

鄭英耀倡導併校經本報報導引發關注，對此，全球高雄醫學大學校友會聯合會今晚表示，高雄醫學大學歷任校長自王國照以降，均已推動和中山大學合作及合併意願，尤其前任校長劉景寛上任後更積極推動兩校聯盟攻頂計劃，多方面及多領域與中山實質建教合作，兩校已有初步密切合作及互利深厚基礎，有助於落實併校。

校友會聯合會前會長藍傳盛以「極力贊成」形容此舉，他說，「中山高醫」將整合區域資源，提升髙教研發能量、培育人才，並利用兩校各自特色及優點，互助合作激勵開發。而目前高教體系合併均為「公私」併尚無前例，可比照學習國外成功經驗（如鄭英耀校長所舉國外公私併之成功案例），活化再創新新局。

鄭英耀日前在《高教評鑑雙月刊》中力主「公私併」，認為「中山高醫」將能整合區域資源，創造多贏，呼籲教育部放寬相關限制。

對此，高雄醫學大學校長鍾育志表示，公私立大學併校茲事體大，事涉大學法相關內容，非口頭盟約所能及。

鍾育志說，私校屬財團法人，身為高醫大校方最高首長，任務在於厚植高醫研究力、強化高醫國際聲譽，目前中山─高醫攻頂聯盟進行實質的教學、學務、研發、產學、行政暨國際化等6個面項密切合作，方能同行致遠，創造我國高教最大價值。

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