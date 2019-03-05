第二所學士後醫學系！中山大學報部 最快6月核示

2019-03-05 17:19

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中山大學擬在仁武區24公頃校地新建醫學院，校方在今年1月將學士後醫學系計畫報請教育部，最快6月核示。

中山大學籌建醫學院進度一波波，校長鄭英耀先於《高教評鑑雙月刊》提出「公私併」概念，力倡與私立高雄醫學大學併校，由於需經校方及高醫大董事會同意，變數多，對此，鄭英耀說，「將走自己的路」，已於1月向教育報申報學士後醫學系申請計畫，6月將有核示結果。

鄭英耀說，高屏地區長久缺乏國立教學醫院，醫療人才往中北部流動，而高雄榮民總醫院等區域醫療中心也沒有綜合性大學師資、學生挹注，鄰近仁武區正好有中山校地，結合成為高屏區第一家公立教學醫學院具地利之便。

中山大學醫學院將設學士後醫學系、生物醫學及醫藥科技研究所，現有520多名師資中，有30多位具醫學相關背景，可望繼高雄醫學大學學士後醫學系，成為全台第二家後醫系所（義守大學後醫系所為國外學生專班）。

鄭英耀以美國臨床體系由研發科技團隊支援比喻，認為我國臨床較缺乏與醫材輔具結合，校方有工學院、海科院研發能量，「醫療用光學照明技術，對於光電系所師生並不困難。」

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