協助產銷鼓勵採購 農委會啟動「公私協力農產品促銷平台」

2019-04-17 17:17

〔記者蘇福男／高雄報導〕為鏈結優質農產品，鼓勵企業採購國產水果，農委會主委陳吉仲今天在高雄岡山芭樂園宣布啟動「公私協力農產品促銷平台」，將努力爭取國營事業及邀百大企業、銀行和空廚業者採購農產品，他並表示，有信心讓芭樂價格在一週內突破每公斤20元。

農糧署今天上午11點在燕巢青隆運銷合作社理事主席張厚深的芭樂園，舉辦一場別開生面的「公私協力農產品促銷平台」記者會，包括陳吉仲、立委邱議瑩、農糧署長胡忠一、台北農產運銷公司總經理翁震炘和家樂福等通路商代表均到場力挺。

胡忠一說，為穩定芭樂產銷，農糧署4月1日即啟動多元行銷措施，透過輔導外銷、收購加工、展售促銷、通路行銷（全聯、家樂福）、國軍副食供應中心與監所團膳採購及企業團購等，至昨天（16日）已協助芭樂農銷售2152公噸芭樂，其中，包含外銷1649公噸，加工329公噸，多元行銷174噸（企業團購41.6公噸）。

陳吉仲說，啟動公私協力平台是要協助優質農產品產銷提高價格，增加農民收入，他說，近3個月來，從香蕉、鳳梨到芭樂，由於獲得國營事業、金融體系和通路商等協助，尤其芭樂2週來共銷售500噸，平均每天50、60噸，約佔北農交易數量3分之1，對穩定市場價格貢獻很大。

陳吉仲說，未來農委會穩定農產品的政策，就是持續努力輔導農民外銷，外銷推得動，國內市場就會穩定，農產品的用藥、冷凍和行銷補助費用，農委會也會出手幫忙，另外，佔1成的次級品收購做加工，有助於市場價格提升，因此未來加工會請合作社協助幫忙；至於國內部分，將要求北農在農產品價格即將滑落時出手，農委會幫忙收購次級品，並啟動公私協力農產品促銷平台，內銷市場每天多拉10％、20％，價格自然就會起來。

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