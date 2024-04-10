下水道BOT工程違規比例高 議員黃敬平要求市府祭鐵腕手段

BOT下水道工程違規率甚高，針對屢勸不聽者可撤銷路證。（記者謝武雄攝）

2024/04/10 22:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃敬平今在交通局工作報告時質疑，包含捷運、下水道等重大工程陸續進行，導致桃園市申請道路開挖的件數是台北的1.6倍，其中又以BOT下水道工程違規比率最高，從26％到44％；對此副市長王明鉅表示，市府於道安會報注意到該狀況，屢勸不聽者可撤銷路證。

交通局長張新福回應，道路施工違規問題多次在道安會報提出，已責成相關單位成立聯合稽查小組，經查核有重大違規情形，將要求該單位於道安會報說明改善計畫，屢勸不聽者將發函路權單位取消路證，之後若未撤收工區者，路權機關可依「桃園市道路挖掘管理自治條例」處以1萬元以上、10萬元以下罰鍰；至於義交人員應該足夠，主要是與交通崗哨勤務時間撞期，可事先向各分局交通組詢問義交服勤時間。

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黃敬平出示養工處統計資料，去年道路開挖違規件數以及態樣前四名分別為管溝柏油修復不良225件、未回傳施工攝影畫面172件、未依規定復原道路交通標誌及標線105件、未依規定交維90件，至於違規率前10大，分別為寶鼎再生水核准16件、違規7件、違規率44％；亞太電信核准7件、違規3件、違規率43％；泉鼎水務核准28件、違規8件、違規率29％；山峰自辦市地重劃會核准7件、違規2件、違規率29％；日鼎水核准190件、違規49件、違規率26％。

台灣中油核准30件、違規6件、違規率20％；新世紀資通核准41件、違規7件、違規率17％；台灣固網核准28件、違規4件、違規率14％；台灣電力核准2110件、違規169件、違規率8％；欣桃天然氣核准427件、違規34件、違規率8％。

黃敬平說，目前重大工程眾多，道路施工工程問題也逐漸上升，違規的公司造成交通堵塞、環境噪音、用路人安全以及鄰近商家營業上的不便；另有公司反應，交維能力不夠是因為義交不足，導致發生「大家都在搶義交」的情形，建議交通局與警察局跨局處合作，適度彈性放寬各區的義交上限人數，讓義交能夠協助指揮交通，讓工程進順利進行。

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