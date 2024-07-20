中企暗助俄侵烏 蘇利文：美國加碼制裁箭在弦上

白宮國安顧問蘇利文暗示，對於協助俄國戰爭機器的中企，美方的新制裁措施已如箭在弦上。（美聯社）

2024/07/20 20:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在北大西洋公約組織（NATO）明確指控，中國是俄羅斯侵略烏克蘭的關鍵支持者後，美國白宮國家安全顧問蘇利文19日表示，美國正在準備對中國實施新的制裁，並暗示銀行可能成為目標。

針對中國協助俄國對烏戰爭，蘇利文在美國年度「亞斯本安全論壇」上表示，「我們認為中國應該停止，這遠遠超出一個國家正當行為的範疇。隨著我們觀察情況在未來幾週的發展，可以預期美方將採取更多制裁措施」。他提到，總統拜登已在去年底發布行政命令，授予財政部權力，追查協助俄國國防工業取得軍民兩用設備的銀行。

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蘇利文透露，華府向北京出示具體證據，直指中國某家銀行違反對俄制裁，為俄國進行一起金融交易時，北京有做出回應，但從整體上看，情況並不好，因為中企仍繼續協助俄國的戰爭機器。隨著美國財政部動用權力，一旦發現一家應該被制裁的銀行，將採取行動，「我們已整合各項工具，以便對這種行為作出回應」。

「彭博」指出，在國務卿布林肯和財長葉倫等其他美國高階官員警告北京，美方可能實施新制裁後，蘇利文的言論無非是美方的最後通牒，顯示拜登政府阻止中國企業助俄為虐的新措施已如箭在弦。

與此同時，國務卿布林肯也在同一個論壇上表示，美國與歐洲和亞洲夥伴，在對待中俄的態度上愈發趨同，已建立跨大西洋和跨太平洋的共識，同時也在大西洋和太平洋之間建立共識。雖然中俄的「軸心同盟」仍會繼續存在，但中國與俄國密切合作，並幫助其延續對烏戰爭，對中國的聲譽並不好，「中國正對現在的處境感到非常不安」。

他也談到，俄國進口機床有7成來自中國，微電子產品有9成來自中國，這些都成為俄國生產飛彈、坦克和其他武器的材料。不僅美國採取制裁，其他國家也開始跟進，「中國不能兩面討好，一邊說支持烏克蘭和平，一邊卻幫俄國進行戰爭；一邊希望與歐洲建立更好關係，一邊卻幫助擴大歐洲自冷戰結束以來最大安全威脅」。

中國外交部發言人林劍則表示，堅決反對美方在沒有任何證據的情況下，持續散布這類假消息，「美國不要妄想讓中國為其錯誤行徑買單，中國也絕不接受美國的甩鍋推責和霸凌脅迫。中方將繼續採取堅決有力措施，維護自身正當合法權利」。

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