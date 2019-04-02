芭樂價格崩盤 陳吉仲：次級品收購價提高到1公斤8元

2019-04-02 18:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕國內珍珠芭樂受到去年南部823豪雨和今年3月中旬高溫影響，集中在今年4月盛產採收，造成產地價格下滑，傳出有1公斤2元的崩盤價，農委會主委陳吉仲今天下午走訪高雄燕巢區青隆運銷合作社，了解芭樂產銷情形，當場宣布芭樂次級品收購價1公斤提高到8元，保證一週後將有效帶動芭樂市場價格。

農糧署副署長蘇茂祥說，目前國內芭樂種植面積約7300公頃，總產量18萬公噸，其中，以珍珠芭樂95％最多，主要產地集中在高雄市（2672公頃、37％）、台南市（1455公頃、19％），另外則是彰化縣（1240公頃、17％）、雲林縣（294公頃、4％）。

他說，芭樂是一年四季都有生產的作物，一年可採收3、4次，農民遇到價格低落時，會提前整枝修剪，自行調整為生產下一期果，但最近全台芭樂同時採收，導致價格滑落，主要是南部受到去年823豪雨和今年3月中旬高溫影響，導致芭樂果實成熟快，供應量增加，預計將持續至4月中旬，而中部目前已是產季末品質較差，為穩定芭樂價格，農委會已分別透過拓展外銷、鼓勵加工廠增加採購，請金管會邀請相關金融機構協助採購等管道，助果農一臂之力。

陳吉仲在與燕巢芭樂農座談時指出，傳出1公斤2元的芭樂，應是次級品的收購價，他當場宣布將芭樂次級品收購價1公斤提高到8元，保證一週後將有效帶動芭樂市場價格，青隆運銷合作社理事主席張厚深也強調說，燕巢芭樂目前產地均價1公斤約20元，絕對沒有1公斤10元的情形，籲請媒體不要亂報導，嚴重影響價格行情。

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