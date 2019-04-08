雲林荔枝不開花面積達20％ 陳吉仲：即起受理申請補助

2019-04-08 23:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕受暖冬影響，雲林荔枝開花率不佳，受影響面積超過20%，農委會主委陳吉仲清明連假期間到雲林了解荔枝生長現況後宣布，雲林荔枝即日起啟動天然災害補助，受理到4月17日止。

農委會主委陳吉仲今晚在臉書發文指出，本應在此時開花的荔枝，因暖冬影響，導致開花率非常不理想，農民急得不得了，上周接到立委劉建國的電話，傳達了雲林荔枝農民的憂心，在連續假日前，他跟同仁趕到雲林，請當地公所、村里長等人，帶他們去看實際的狀況，確認受影響面積已超過20%，開花率不理想，影響的不只是收成，還有農友一年的辛苦。

陳吉仲指出，面對可預見的災損，農委會決定公告雲林縣為辦理108年1到2月旱災等農業天然災害現金救助及低利貸款地區，另外，因行政作業上，一旦公告後10天內農民就必須向鄉鎮公所登記，考慮連假4天時間要讓鄉親安心過節，也避免壓縮農民登記時間，及導致公所作業時間不足，將原應當3日當天宣布的公告，改到4月7日。

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