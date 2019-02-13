小英宣布台灣農產外銷創新高！網友：貨出去免靠韓國瑜

2019-02-13 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（13）日晚間8點29分，在臉書上指出「這幾天我有點感冒，吃了不少水果補充維他命」，但同時也不忘公布好消息，「台灣農產品的出口總金額，去年突破54億美元，創下20年新高」。網友大讚「貨出去免靠韓國瑜」。

蔡英文表示，2018年從台灣賣到中國的農產品，比2017年大幅成長，總銷售額達到12.6億美元（約台幣388億元），同樣達到史上之最；她透露，不只中國，台灣對日本、香港、新南向國家、甚至中東地區的外銷，也紛紛獲得好成績，「可見台灣農產品的好，國際都知道」。

蔡英文補充，「品質就是王道，台灣農業當然有世界級的競爭力」，小英保證政府會繼續做農民的後盾，如今有這樣亮眼的成績，全仰賴民間與政府共同創造，農委會也會持續「幫忙打廣告」、「幫忙提升品質及技術」、「幫忙開發多元市場」，讓台灣農產品繼續在全球發揚光大。

網友們得知小英總統感冒，紛紛留言祝福總統能夠早日康復，不少人留言說，跟韓國瑜相比，小英賺的外匯較多，「真正讓貨出去、錢進來、台灣發大財的，是蔡英文，不是韓國瑜」、「總統才是真正的經濟100分」、「小英總統保重身體！辛苦了！」

蔡英文臉書全文

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