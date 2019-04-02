芭樂交易量連續半個月破百噸 農委會祭出加工補助

2019-04-02 19:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年芭樂生產量大增，今年3月，北農每天交易量連續半個月突破100公噸，而去年同期1到3月只有3天交易量超過百噸，至於拍賣價格，今天（2日）是每公斤12.4元。農糧署祭出補助加工措施，採購每公斤8元以上者，加工補助從每公斤2元提高到3元。

芭樂交易量今年暴增，1到3月台北農產運銷公司芭樂拍賣總量已經超過5000噸，來到5074.3公噸，去年同期則是4590.2公噸，今年多出484.1公噸；今年從3月13日開始，北農芭樂拍賣交易量突破100公噸，達103.1公噸，後續拍賣交易量持續飆高，到3月29日更高達150公噸，去年1到3月芭樂在北農的拍賣總量則幾乎沒超過100公噸，去年3月29日更僅有46.1公噸。

今年初，芭樂在北農的拍賣平均價格，還維持在每公斤30到40元之間，最高價出現在1月底、2月初，2月4日平均價有每公斤48.5元，農曆過年後價格持續下滑，3月29日明顯往下跌到每公斤11元，30日再下滑到10.8元，31日往上提升到每公斤12.6元，今天每公斤平均價為12.4元，芭樂拍賣監控價格為每公斤12.6元。

對於彰化芭樂價格崩盤，農糧署副署長蘇茂祥說明，芭樂產地價格平均價格是每公斤9到12元，彰化縣目前整體芭樂平均產地價格維持在每公斤10元左右，只是現在不是彰化縣芭樂的產季，主要產區和產季在高雄，彰化芭樂現在是在剪枝修整的期間，等到9月、10月才是生產的季節，而溪州也不是彰化芭樂的主要產區，主要產地在社頭，一般來說，會以主要產區和產季的水果價格來監控。

農糧署說明，台灣芭樂種植面積約7300公頃，產量近18萬公噸，栽培主要品種9成5為珍珠芭樂，南部地區因受去年823豪雨受損嚴重，災後修剪逐漸恢復產能，近期進入量產階段，加上受3月中旬高溫影響，果實快速成熟，供應量增加。

為減少農友損失，農糧署已啟動國內行銷、加工及海外行銷等多項措施，與地方政府共同合作，穩定番石榴市場行情，增加農友收益，目前各縣市公告徵求加工量達1200公噸，目標訂為3000公噸，考量農民團體雇工需求，集運費從2元提高到3元，採購每公斤8元以上者，加工補助從每公斤2元提高到3元。

外銷部分，農糧署指出，今年截至4月1日，番石榴外銷量1159公噸，較去年同期833公噸增加39％，其中近6成銷往加拿大。

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