解決缺工！酪農外勞與農業外展外勞 最快5月受理申請

2019-04-09 22:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會為解決農業缺工問題，重啟酪農業申請外勞方案並推動農業外展外勞，由農會等單位聘僱外勞，季節性補充人力到各農場，兩者預計各招募400名人力，勞動部本月5日公告相關條文，待農委會訂定相關核可要點後，最快5月初就能受理申請。

農委會調查農業缺工現況，中部缺工比率達55％、南部缺工35％、北部和東部各5％，以酪農業缺工最嚴重。勞動部今年1月同意農委會酪農外勞和外展外勞試辦提案，並於本月5日公告相關條文，農委會農業人力發展辦公室表示，農委會正在訂定酪農外勞申請取得核可的要點，以及外籍勞工外展農務服務試辦要點，兩者預計4月底就能通過，5月初就可以受理申請。

農業人力發展辦公室指出，酪農外勞部份，80頭牛以上的酪農場，4名本勞（含雇主）才能配1名外勞，較大規模的農企業有足夠財力聘僱本勞，所以予以排除，預計引進400名，外勞月薪要符合最低工資2萬3100元。

農業外展外勞方面，農委會輔導處長范美玲表示，將由農會、合作社或非營利組織擔任外展單位，聘僱外勞派遣到各農場補充季節性勞動力，農林漁牧缺工都可申請，同樣預計引進400名人力，須符合基本工資月薪2萬3100元。

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