稻熱病4年來最嚴重 崑濱伯挺餘糧收購穩米價

2019-04-08 22:34

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年稻熱病是4年來最嚴重的一次，雲嘉南地區監控面積已有42%出現中度以上災情，農委會祭出餘糧收購措施，但不斷遭抨擊是大撒幣，農民崑濱伯看不下去這樣的批評，他今天現身說法表示，稻熱病會造成稻米品質參差不齊，有政府出面收購才能確保品質好的不會被整體壓低價格，這是真正對農民好的作法，他也呼籲農民合理施肥不要貪肥，氮肥過多也會讓稻子染病。

行政院農業委員會主任委員陳吉仲日前宣布，今年一期稻作餘糧收購將不限每公頃3200公斤，農民每繳100台斤至少有1300元以上價格，已嚴重到無法挽救的稻作可在本月15日前直接播撒田菁綠肥，不必再耕除稻作，每公頃可領到4萬5千元補助。

但是農委會作法不斷遭質疑只是補助撒幣，紀錄片無米樂主角崑濱伯今年已經高齡90歲，他對此表示，種田已經60多年，稻熱病不只是天氣的問題，農民做好紀錄和接收相關單位的預警，可以好好防範，除了天氣溫度高低交錯，如果施用氮肥太多，也可能會出現稻熱病。

崑濱伯說，農委會現在提出餘糧收購的作法，對農民是最好的，因為稻熱病出現後，雖然產量會下跌，但是會有品質參差不齊的情形，農民一般來說都會把品質好的繳交公糧，其他的才給糧商收購，所以政府收購可以保障稻米品質好的價格也好，品質差的才到市面上流通，才不會影響稻米整體價格。

「合理施肥，不要貪肥。」崑濱伯也提醒農友，他說，他「做事」的方法，是每年都會記錄稻米生長狀況和產量，每年依照不同的天氣狀況來調整施肥的方式，也建議農民們除了按照經驗施肥，也能記錄一下稻子發育情況，合理的施肥。

此外，無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，長遠來看，控管稻米種植面積和提高稻米生產品質，是需要推動的政策，二期作產量低病蟲害又多，應該鼓勵二期作水稻的再生稻區，包含逢雨必淹、不良耕作地區，轉作景觀作物，，補助金額一分地大約6000到8000元，也要請地方政府一起輔導推廣，這樣市場機能與信心一定能找回來。

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