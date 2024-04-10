安平漁港跨港大橋工程耗資23.4億 啟動廉政平台防人為干擾

安平漁港跨港大橋完工模擬圖。（南市工務局提供）

2024/04/10 22:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資23.4億元的安平漁港跨港大橋新建工程即將動土開工，為確保工程不受外力干擾，避免「看不見的黑手」介入，台南市府今（10）日邀集廠商座談，針對廉政平台運作方式進行意見交流，以確保工程品質。

安平漁港跨港大橋新建工程，是打通安平地區任督二脈重大交通建設，預計4月中旬開工，目標2028年底底完工；總預算23.4億元，其中包括用地費1.45億元及工程費21.95億元。

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台灣世曦公司經理張曜洲表示，以往曾遇到不理性的廠商，有溝通上的困擾，設有廉政平台就可以協助處理了。開源營造公司董事長王朝源也肯定廉政平台的功能，可以協助廠商將工程做得更好。

南市工務局表示，該工程屬跨漁港工程、工程隱蔽面多、不確定因素亦多，透過機關採購廉政平台，建立跨域溝通機制，藉由檢察署、廉政署及調查機關等外部機關參與工程的採購各個階段，並引入專家學者及公民團體建議，以資訊透明公開精神，提供民眾監督管道。

工務局強調，未來廠商在履約過程中，若遇上與工程有關的程序外不當財務餽贈、飲宴應酬或關切請託，均應依廉政公約規範，向工務局政風室登錄，以營造優質採購環境，排除外部勢力的不當干預，確保工程進行順利。

安平漁港跨港大橋，計劃由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，工程範圍全長約1010公尺，其中橋長620公尺、橋面連同側道總寬32公尺。未來完工後，經由跨港大橋連接台17線、台86線，帶動安平區、中西區及北區整體經濟及觀光發展。

安平漁港跨港大橋新建工程，將自城平路跨越漁港航道銜接至永華路。（記者洪瑞琴攝）

安平漁港跨港大橋將跨越漁港航道，工程隱蔽面多、不確定因素亦多。（記者洪瑞琴攝）

安平漁港跨港大橋工程廉政平台座談會，以確保施工環境與品質。（南市工務局提供）

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