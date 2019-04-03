10口之家清貧吃酸臭食物 他的兒童節心願不是玩具只想要…

2019-04-03 19:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］「兒童節不要玩具，只想有台冰箱」苗栗家扶中心扶助的弱勢孩童「小勝」講出令人鼻酸的兒童節願望；他的父母育有8子女，但經濟清苦、家徒四壁，家中因為沒有冰箱等家電，一家10口經常吃腐敗食物果腹，永豐銀行竹南分行經理王嘉興得知後，特與同事集資，今送上全新冰箱到小勝家中，讓小勝度過驚喜難忘兒童節。

小勝父母於工廠工作，為了照養小孩，夫妻日夜輪班，但仍無法支應家庭開銷，家中只有簡單的地墊、棉被，連生活必需的床、冰箱等家具都沒有，而8名子女皆還年幼，一家10口經常吃著過期或已腐敗的食物果腹，而學費也一再積欠，讓人看了十分心疼。

小勝的老師發現如此情況，立刻請苗栗家扶中心予以協助，除了提供生活所需物資外，每學期也資助獎助學金，讓小勝一家人能勉強度過生活難關。而正逢兒童節，當小勝被問到想要什麼禮物時，他純真地說出「不想要玩具、只想要一台冰箱，讓全家人可以吃到新鮮食物。」

王嘉興透過家扶中心得知小勝這個個案，感到驚訝又鼻酸，沒想到現代人習以為常的日用品，在貧困孩子眼中竟是如此珍貴，因此與同事一起自掏腰包集資買下冰箱，今送到小勝家中，晚上更宴請孩子們共享高級牛排，王嘉興表示，看到孩子們的笑容，心中也同感喜悅，也希望讓他們能度過難忘兒童節。

家扶中心主任湯鳳琴說，透過社會伸出援手，看見家扶孩子的需要，在兒童節送上寶貴的禮物，讓他們得以健康長大，讓佳節格外具有意義，也希望能藉此吸引各界投入，一同守護弱勢孩童。

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