共享機車iRent插旗竹縣 跨足竹北火車站周邊

高鐵新竹站周邊7月10日之後，不論是GoShare或是iRent共享機車都有站點提供服務。（記者黃美珠攝）

2024/06/18 14:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣的共享機車4月先有GoShare上路300輛，7月10日起又將有iRent新增200輛加入插旗。而iRent經營範圍除包含GoShare所經營的高鐵新竹站、竹北遠百、新竹科學園區、以及新竹市，也會增加跨足到縣府行政區、竹北火車站等地，給民眾更多短程運具銜接大眾運輸的選擇。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，目前GoShare的大新竹區民眾使用狀況，從今年4月17日起到5月31日為止，營運次數有2萬7060次，每車每天的平均周轉率是3.54次，每次的平均使用時間是19.23分鐘，雖然每個縣市的「車口數」與營運範圍都不太一樣，很難直接類比，但以此來看大新竹的共享機車使用狀況還算不錯。

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所以陳盈州肯定，透過民間共享機車的加入，新竹縣的使用者可依需求選擇不同的運具組合，減少私人運具上路，進而有利紓解尖峰塞車，讓大家可以輕鬆轉乘大眾運輸工具，長遠也有助強化新竹縣的生活機能並帶動周邊生活圈的發展。

也正是因此，縣府試辦的共享機車計畫，全縣開放的共享電動機車總數上限為500輛，希望能提供縣民、洽公民眾以及外來遊客，在YouBike之外，還有其他便利的短程運具選擇，藉此提升移動的便利性。

經公開徵求有意願經營的業者申請後，GoShare率先進入，現在又將有iRent分食市場，縣府試辦的計畫總車數也已達到上限，業者的營運期各有1年。

陳盈州說，新竹縣第2家的電動共享機車業者iRent（和雲行動服務股份有限公司）在縣內的營運許可範圍，除竹北東區部分會跟原GoShare的重疊，還將新增國道中山高以西的縣府所區、竹北火車站周邊等地，營運範圍是最大。

GoShare和iRent都將在竹北遠百設點提供共享機車租借。（記者黃美珠攝）

iRent共享機車7月10日之後將西進到竹北火車站周邊設點。（記者黃美珠攝）

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