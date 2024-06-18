忘憂、放空的好地方 觀光署長周永暉力推雲林這處景點

觀光署長周永暉等人在縣府團隊成員陪同實地走訪草嶺石壁森林療癒基地感受。（記者黃淑莉攝）

2024/06/18 14:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林草嶺石壁森林療癒基地獲世界竹組織授證為世界竹地標，觀光署長周永暉今（18）日率該署團隊聽取縣長張麗善簡介，隨後走進孟宗竹林實地體驗。周永暉表示，後疫情時代大家都希望能夠有療癒、忘憂、放空的好地方，歡迎大家來雲林草嶺走走。

草嶺石壁地區有516公頃竹林，是國內第一座以孟宗竹為主體的森林療癒場域，今年更獲世界竹組織授證為世界竹地標，張麗善指出，2020年縣府委託台灣大學實驗林團隊針對石壁森林療癒基地進行環境資料分析及森林醫學等研究，結果顯示，負離子濃度每立方公分高達1萬8000多個，是一般都市公園的40多倍。

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張麗善說，今天周永暉站在國際世界觀點提供縣府許多建議，包括上山沿路可打造各個景點，讓遊客有休憩地方，也逐步引導遊客抵達世界竹地標的場域，感受到不一樣的驚喜，縣府未來會持續與觀光署、農業部森林保育署等單位共同合作一起來打「國際盃」，打造石壁森林療癒基地成為國際綠色旅遊場域，吸引更多國外旅客來雲林感受精準療癒基地，舒緩情緒與壓力。

周永暉表示，竹的產業是一個產業鏈，結構也讓世界看到具有國際亮點，草嶺還有一個國際亮點就是地質公園，只要把食宿遊購行串起來，很有國際旅遊潛力，後疫情時代大家都希望能夠有療癒、忘憂、放空，草嶺石壁是一個好地方，歡迎大家來雲林。

觀光署長周永暉（右）率領觀光署團隊走訪雲林草嶺石壁森林療癒基地，跟雲林縣長張麗善一起介紹行銷竹產業。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善向觀光署長周永暉等人介紹草嶺石壁森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

觀光署長周永暉等人在縣府團隊成員陪同實地走訪草嶺石壁森林療癒基地感受。（記者黃淑莉攝）

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