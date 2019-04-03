宜縣兒童節宣傳片挨批造神 林姿妙稱「只是要孩子懷感恩的心」

2019-04-03 13:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於兒童節前夕，推出以縣長林姿妙為主角的政策宣傳影片，林姓民眾向本報投訴，宜蘭各國小校長接到縣府通知，要求各校宣傳縣長的「兒童節影片」，但影片裡面有一半以上都在宣傳營養午餐免費的這項政策，明明是縣府的政策影片，卻用在私人名義上，根本是進行造神運動；宜蘭縣長林姿妙指出，影片只是希望孩子懷感恩的心，回家感謝父母，也絕對沒有強制各校非宣傳、播放不可。

宜蘭縣政府昨在縣務會議宣布，為讓兒童節增加幸福感，今年起將把4月3日訂為國小「好話日」，要國小學童於當天說好話、做好事並好禮貌，並發布兒童節宣傳影片，呼籲孩子回家對父母說我愛你；不過，影片PO出後卻引發反彈，不少網友PO往批評，根本不是兒童節影片，而是林姿妙政策宣傳影片。

林姓民眾更向本報爆料指出，宜蘭各國小校長都接到縣府通知，要求各校宣傳縣長的「兒童節影片」，但實際上影片裡面有一半以上都在宣傳林姿妙營養午餐免費的政策，而且影片裡面有很多小朋友都被要求配合縣長的演出，明明是縣府的政策影片，卻用在私人名義上，這已經算是造神運動，對於縣府的做法，身為宜蘭縣民感到十分憤怒，宜蘭人不需要造神運動，也不需要政府假公濟私到處宣揚政策。

教育處指出，只有傳訊息告知各校校長，自主規劃於適當的時間播放影片，絕對沒有強迫學校播放，拍這支影片的目的，是因為兒童節不少國小學童會收到很多禮物，是希望孩子得到禮物時能懷感恩的心，回家給父母擁抱表達感謝。

林姿妙指出，她也是媽媽，知道為人母親的辛勞，影片就是希望兒童節到了，小朋友要懷感恩的心，回家感謝父母，縣府絕對沒有要造神，更沒有強制各校一定要宣傳或播放這支影片。

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