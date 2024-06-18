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北市內科停電主因為饋線跳脫 議員何孟樺：與缺電較無關係

民進黨議員何孟樺表示，饋線跳脫主因與缺電較無關係，不能一停電就直接歸咎於缺電。（資料照）

民進黨議員何孟樺表示，饋線跳脫主因與缺電較無關係，不能一停電就直接歸咎於缺電。（資料照）

2024/06/18 13:54

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市內湖科學園區今上午因饋線跳脫停電，經台電搶修後於12點26分全數復電。民進黨議員何孟樺表示，饋線跳脫主因與缺電較無關係，不能一停電就直接歸咎於缺電。國民黨議員游淑慧、民眾黨議員陳宥丞則對中央喊話，質疑電力需求，要求政府重視未來電力供應問題。

民進黨議員何孟樺表示，饋線跳脫主因通常是外力因素、設備老舊，與缺不缺電較無關係，台灣電力議題可以討論，但不能一停電就直接歸咎於缺電。

何孟樺說明，據統計，國內近十年的每戶停電時間、停電次數在民進黨執政期間都確實降低，且各種因發電所衍生的污染也顯著減少，政府的努力不應被政治口水淹沒。何孟樺說，雖然目前台灣尚未發展大型語言模型，但因應AI產業趨勢，除了中央應持續精進國內電網韌性，地方也應積極佈建多元能源。

國民黨議員游淑慧表示，內科是許多科技產業的營運總部，也有許多大數據、伺服器的機房，供電的穩定是重中之重，但民進黨的能源政策走在鋼索上，僅是小心翼翼維持現有供電，未思考未來用電成長狀況，就盲目推動綠電與非核政策。

游淑慧也提問，半導體、AI都是用電怪獸，前行政院長陳建仁卸任前曾說2030年不會缺電，但有清楚交代計算方式嗎？如何估算產業用電需求？2050淨零碳排政策會增加多少用電量？若按經濟部長郭智輝的「省冷氣」一說，能節省多少民生用電？

民眾黨議員陳宥丞也說，從民生用電、觀光區域到外商投資的台灣科技重鎮都會跳電，其中晶片科技業不容一釐米的差錯、一秒鐘的斷電，呼籲民進黨政府重視用電結構問題，別讓百姓、產業、觀光因台電而喪失競爭力。

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