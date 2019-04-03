慶祝兒童節 鎮西國小學生化身「小超人」捐發票

2019-04-03 13:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕迎接兒童節，斗六鎮西國小學生化身為拯救世界的「發票小超人」，當個「手心向下」的人，全校師生將發票捐給創世基金會斗六院，盡己所能幫助社會角落的植物人。

創世基金會斗六分院長張曉蓉說，發票一直是創世基金會籌募營運基金的重要基石，但政府推出電子發票，加上最高有千萬元的鉅額獎金，造成民眾惜捐發票捐，發票捐贈數與最高峰時期相比衰退約4成，嚴重衝擊服務經費。

鎮西國小校長張景哲得知後創世斗六院困境後，在兒童節前夕發起發票樂捐活動，鼓勵全校師生投入愛心運動，有小朋友打扮成超人，號召同學一同幫助弱勢植物人，將手中滿滿發票投入創世發票箱中。

張曉蓉感謝小朋友的愛心與善行，她說斗六院目前安養42位院民，服務80多個植物人家庭，每月的衛材開銷龐大，負擔沉重，受經濟景氣影響，社會資源募集不易，呼籲民眾將家中未開獎的發票寄到斗六市公正街39號創世斗六院。或每日存下10元幫助一片尿布，響應每月300元小額捐款，支持植物人服務。愛心專線537-7855，劃撥帳號23322998。

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