健康風險評估業者+1 3外廠1國產加熱菸續闖關

國健署健康風險評估進度。（圖擷取自國健署官網）

2024/06/18 14:06

〔記者林志怡／台北報導〕菸害防制法於去年完成修法，國民健康署也針對提出申請的加熱菸業者進行健康風險評估審查，除先前持續闖關的2家國外大廠與1間國產業者外，6月又有1家國外業者進入實質審查程序。國健署菸害防制組組長羅素英指出，審查委員持續依法辦理審查，但各家補件時間不一，尚無法預估何時會有結果。

依據菸害防制法規定，台灣全面禁用電子煙，加熱菸則屬於指定菸品，需要通過國健署的健康風險評估審查後，方可上市販售，據國健署公布的審查資訊，這個月又有1家業者進入實質審查階段，而先前補件中的國產業者也已完成補件、再度進入審查。

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對於目前的審查進度，羅素英指出，進入實質審查階段的業者計有3家國外廠商、1家本土業者，這個月正式進入實質審查階段的業者，先前就已經提出相關申請，不過近期資料才補齊、完備，並進入下一階段，至於另2家國外廠商，雖審查至今已有一段時日並多次補件，但現行資料仍由委員檢視中。

羅素英表示，國健署持續依照審查辦法處理指定菸品健康風險評估審查，待業者資料申請完備，就會送委員來做審查作業，召開分組會議和大會，並提出補正意見，但每間業者每次完成補件的時間不一，故審查委員收到資料就會陸續進行會議，仍無法預估何時會有結果。

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