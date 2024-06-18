為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

健康風險評估業者+1 3外廠1國產加熱菸續闖關

國健署健康風險評估進度。（圖擷取自國健署官網）

國健署健康風險評估進度。（圖擷取自國健署官網）

2024/06/18 14:06

〔記者林志怡／台北報導〕菸害防制法於去年完成修法，國民健康署也針對提出申請的加熱菸業者進行健康風險評估審查，除先前持續闖關的2家國外大廠與1間國產業者外，6月又有1家國外業者進入實質審查程序。國健署菸害防制組組長羅素英指出，審查委員持續依法辦理審查，但各家補件時間不一，尚無法預估何時會有結果。

依據菸害防制法規定，台灣全面禁用電子煙，加熱菸則屬於指定菸品，需要通過國健署的健康風險評估審查後，方可上市販售，據國健署公布的審查資訊，這個月又有1家業者進入實質審查階段，而先前補件中的國產業者也已完成補件、再度進入審查。

對於目前的審查進度，羅素英指出，進入實質審查階段的業者計有3家國外廠商、1家本土業者，這個月正式進入實質審查階段的業者，先前就已經提出相關申請，不過近期資料才補齊、完備，並進入下一階段，至於另2家國外廠商，雖審查至今已有一段時日並多次補件，但現行資料仍由委員檢視中。

羅素英表示，國健署持續依照審查辦法處理指定菸品健康風險評估審查，待業者資料申請完備，就會送委員來做審查作業，召開分組會議和大會，並提出補正意見，但每間業者每次完成補件的時間不一，故審查委員收到資料就會陸續進行會議，仍無法預估何時會有結果。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
加熱菸最新審查進度曝光 8家業者送審
2023/08/05 15:54

加熱菸最新審查進度曝光 8家業者送審
質疑菸防法護航紙菸 群眾在行政院外設「告別式靈堂」抗議
2024/04/17 13:17

質疑菸防法護航紙菸 群眾在行政院外設「告別式靈堂」抗議

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
已有38人挨罰！ 國健署：電子煙、未合法加熱菸「販賣、使用」都會罰
2023/07/12 13:45

已有38人挨罰！ 國健署：電子煙、未合法加熱菸「販賣、使用」都會罰
3家加熱菸 進入健康風險評估實質審查
2024/05/30 05:30

3家加熱菸 進入健康風險評估實質審查
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播