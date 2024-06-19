宜蘭73年城隍早餐店下月熄燈 饕客不捨趕來排隊

宜蘭73年早餐名店下月熄燈，老饕不捨店湧排隊人龍。（記者王峻祺攝）

2024/06/19 12:37

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕位在宜蘭市城隍廟對面的早餐名店，歷經3代經營，屹立當地73年，有人從小吃到大，現已作阿公，還帶孫子光顧，其中滷肉飯、焢肉飯、焢肉飯糰又被譽為鎮店三寶，由於第二代扛霸子阿巧姨身體微恙將「進廠維修」，因此公告營業至下月11日，讓許多饕客不捨趕來排隊，要把美味記憶永遠留在味蕾上。

城隍早餐店在宜蘭市城隍廟對面，1951年創立，至今已有73年歷史，以焢肉飯加半熟蛋為招牌，在網路打響知名度，焢肉飯糰則每顆重達400克，客人都稱是「移動的控肉便當」，因被許多媒體報導，除是在地人最愛，也讓遊客造訪宜蘭指定必吃美食，經常可見排隊人龍。

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第一代城隍早餐以賣燒餅油條和杏仁茶起家，二代阿巧姨接手後，增加煎餃和焢肉飯，深受客人喜愛，李家第三代再接棒，又擴增招牌早餐項目，並承襲祖傳好味道。不過阿巧姨因長年久站，雙膝及腰桿不堪負荷，曾短暫休息3個月，這次要進行人工膝關節手術，忍痛與兒女對外宣布熄燈。

李家第三代表示，媽媽阿巧姨年事已高，加上要換膝關節，後續還要復健，並需要兒女照顧，幾經考量後沉重決定營業至7月11日，後續是否會再開業無法確定，感謝饕客長年支持，剩下不到1個月時間，一定會好好服務所有民眾。

早餐名店熄燈消息一出，讓許多在地人不捨，外地饕客及遊子也趁著暑假直奔早餐店，想要再一嚐好味道，還有從第一代吃到第三代的阿公，也帶孫子多次光顧，吃的不只是美味，更是一份共同記憶的祖孫情。

宜蘭市城隍早餐第二代扛霸子阿巧姨身體微恙將「進廠維修」，因此公告營業至下月11日，讓許多饕客不捨趕來排隊，要把美味記憶永遠留在味蕾上。 （記者王峻祺攝）

在宜蘭市城隍廟對面的早餐名店，歷經3代經營，屹立當地73年，有人從小吃到大，現已作阿公，還帶孫子來光顧，其中滷肉飯、焢肉飯、焢肉飯糰又被譽為鎮店三寶。（記者王峻祺攝）

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