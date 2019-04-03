清華附小兒童節 小小街頭藝人大秀才藝

2019-04-03 19:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市清華大學附設小學連續3年在兒童節前夕舉辦校園街頭藝人表演活動，今天不例外，利用學校空間，讓孩子擁有輕鬆自由的小舞台，享受歡樂兒童節，不管是表演者還是觀賞者，都開心盡興過兒童節，讓學生有自我表演機會，學生都玩得不亦樂乎。

今年受到學生熱烈迴響，有70組隊伍報名街頭藝人，200多位學生擔任表演與攤位主持的工作。還有多位一年級的小朋友報名要擔綱演出，展現初生之犢不畏虎的精神，精采的表現，讓人刮目相看。

今天學生的街頭表演很多元，有高年級苦練許久的蛇板絕技、也有默契絕佳的雙人扯鈴表演、更有中年級學生以單口相聲，展現平時訓練有成的說唱藝術，都獲得現場許多觀眾的掌聲與讚賞。表演者也因正向的回饋，演出更賣力，可說是街頭藝人嘉年華會。

除動態表演，還有靜態展演，讓穿梭各攤位的觀眾，不時發出驚嘆的聲音，像有同學將絹印版畫技術從教室裡帶到戶外，現場示範如何印刷衣服，也讓學生體驗印製作品的趣味。

此外，今年還透過清大教授王俊秀引薦，將拾穗計畫中的優秀大學生，以大手牽小手的概念，推進到街頭藝人的表演行列中。頂尖的魔術方塊達人李孟一帶來的魔術方塊表演，讓所有小朋友驚奇萬分、嘆為觀止，原來魔術方塊可以這樣玩，玩出創意玩出世界第一。

學生們都說，很期待每年的兒童節表演，不管是上台表演還是台下欣賞，都很開心，是最佳兒童節禮物。

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