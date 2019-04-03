全台最大豬造型風箏隧道 兒童節來三重幸福水漾公園

2019-04-03 16:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市舉辦新北童樂節系列活動，今天起一連5天在三重幸福水漾公園熱鬧登場，現場有全台最大的豬造型風箏隧道，活動有波力唱跳表演、砲彈足球遊戲體驗、童樂野餐日、小老闆市集及手作市集等攤位。

除了三重幸福水樣公園，新北市政府各局處及學校規劃超過200項親子體驗活動，親子可至新北各文化場館、運動場館、手創觀光工廠，或是各托育中心及公共親子中心體驗。

新北市長侯友宜今天下午主持開幕活動，邀親子到新北童樂節野餐、遊戲與閱讀。

新北教育局特製結合品德教育12項核心價值的12生肖童樂節書籤，發送給新北市各公私立國小暨幼兒園學童，童樂節活動期間持書籤，就能在現場享有專屬新北學童的優惠折扣。

教育局表示，新北童樂節資訊可至「2019新北市歡樂兒童月」網站查詢，或掃描QRcode加入「新北童樂節」line群組。

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