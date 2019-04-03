兒童節前夕「無課日」 小學生大吃百桌宴、校園夾娃娃…

2019-04-03 13:02

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮文昌國小今天席開百桌宴請小朋友，讓學童體驗傳統辦桌文化，同時把夾娃娃機搬進校園，全校800多位小朋友儘情享受兒童節。

文昌國小校長梁博雍表示，慶祝兒童節，學校與家長會特別規劃「作伙來辦桌-食在好健康」活動，辦桌的主角是學生，規劃傳統的辦桌形式，讓孩子從認識食材、盤點地方食材、並搭配出創意的菜色，傳承傳統辦桌精神，讓孩子快樂地度過一個難忘的辦桌童樂會。

梁博雍說，兒童節前夕，學校也規劃「無課日」闖關活動，家長會準備挖土機、夾夾樂、打彈珠、兵乓球、九宮格及射飛標等遊具，孩子們玩得超開心。

梁博雍指出，學校近年推廣黑豆課程的學校，規劃出一套具有環境生態、關懷土地、無毒栽種等黑豆課程，在地農業深耕校園，也與瑞春醬油技術合作「文昌好醬」行銷學校，讓學童認識農業與產業的結合，昨天辦桌進一步讓學童了解從「土地到餐桌」的歷程，更能友善大地、關懷在地農業。

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