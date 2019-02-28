學生砍蔣銅像馬腳盼解構威權 台大：依校規處理

2019-02-28 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕台大城鄉所學生許哲榕，於日前發起行動，鋸斷政治大學後山的蔣介石騎馬銅像的1隻馬腳。對此，台大選在今天228紀念日發出聲明，向暴力破壞表達不認同，同時也呼籲大家以理性態度面對歷史，並會視該案發展，依校內規範處理與輔導。

許哲榕在行動後召開記者會說明，馬腳象徵獨裁協力者，包括黨國體系及軍警特系統都是共犯結構，鋸除馬腳就是希望從基礎開始解構威權，盼台灣社會在這樣的社會行動中，有更多對話可能。許哲榕強調，會正面面對後續的司法程序，不過對於政大打算修復銅像，認為校方在現今的轉型正義時期，做了最不好的選擇，遺憾至今仍有獨裁協力者替獨裁者維護威權地位。

綜合媒體報導，台大校方特地選在今日對此事發出3點聲明回應，首先，在民主法治社會，以暴力破壞方式表達意見，激化社會對立，學校不表認同。第二，學校肩負教育責任，將視該案發展，依校內規範處理與輔導。第三，值此228紀念日，呼籲大家，以恕道精神，彌平傷痛；以理性態度，面對歷史；以平和方式，創造未來。

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