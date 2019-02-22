為228破除威權行動 台大生鋸掉蔣銅像馬腿

2019-02-22 14:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕一群關心轉型正義的大學生與獨派青年團體等，今天凌晨2點闖入政治大學，將後山的蔣介石銅像的1隻馬腳鋸掉，行動者下午舉辦記者會，強調這次是為了「228破除威權行動」，主要希望台灣社會能夠正視島嶼所經歷的威權歷史，盼鋸馬腳來解構威權，邁向更民主、自由的道路。

台大學生許哲榕出面坦承，是今凌晨鋸馬腳的行動者，他表示，下週就是228紀念日，每年台灣都會有社會行動與對話，但認為政大沒有真正面對自身在台灣威權迫害中的角色，並認為過去蔣介石的威權體制中，不只獨裁者個人，其他黨國體系及軍警特系統都是共犯結構，因此將政大銅像的馬匹象徵獨裁協力者，幾天前決定鋸除馬腳，盼從基礎開始解構威權，希望台灣社會在這樣的社會行動中，有更多對話可能。

但因政大上午決定提告毀損，許哲榕表示，會面對司法並負起責任，但遺憾政大打算修復銅像，認為校方在現今的轉型正義時期，做了最不好的選擇，因為過去獨裁者塑造這麼多銅像等象徵，就是為了讓威權地位能持續保留，也遺憾至今仍有獨裁協力者替其維護。

另，台大、政大社團及青年團體等，雖未參與行動，但也在今下午出面聲援許生的行動，包含政大台社、台大台語文社、台大濁水溪社、FETN蠻番島嶼社、自由台灣黨、基進黨等，眾人喊「威權歹物膏膏纏、轉型正義袂使等」，呼籲台灣獨立自由，要做好轉型正義，盼透過學生行動改變，才能破除威權，讓台灣民主鞏固、踏實發展。

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