全台校園513座蔣介石銅像 促轉會：鼓勵學校討論威權象徵定位

2019-02-22 14:17

〔記者李欣芳／台北報導〕針對政大蔣介石騎馬銅像馬腳被鋸一事，促轉會下午發表聲明表示，有年輕學子及民眾，因感轉型正義工程之急迫，自行除去或毀壞威權象徵，以行動發聲，可以理解此類象徵性言論，但深感遺憾。呼籲各校師生透過校內民主程序，不論是投票、召開公聽會或校務會議提案等各種管道，以理性思辨的方式，促成對校園內威權象徵之反思與定位的再思考，促轉會也將本於職責，促進這類議題能持續獲得社會更廣泛的討論。

促轉會指出，政治大學去年透過校內民主程序，經校務會議決議遷移校園內一座蔣中正銅像，台中教育大學也循相同模式處理，中山大學則透過師生投票方式，決定搬遷銅像。目前全台公共空間的蔣介石塑像有1053座，扣除慈湖的277座，還有776座分散在全台灣，校園內就有513座，占了66%。

促轉會表示，處理威權象徵，是促轉會的法定職責，實踐轉型正義，更是國家的責任，然而，我國民主轉型迄今已逾30年，國家卻遲至去年才成立促進轉型正義委員會，開始系統性推動轉型正義工程，回應民間早已覺醒的轉型正義籲求。惟轉型正義的工作經緯萬端，卻須與時間賽跑，更有賴公民社會的共識與支持。自成立以來，固戮力執行這項重要任務，但仍須與不同意見對話，才能提出處理威權象徵之妥適方案，須費時日。

該會認為，與此類似各式破壞歷史象徵行動也常見於媒體，他們不能視為單一事件，必須藉此全面反省台灣轉型正義如何落實的課題。無論持何種立場，轉型正義工作必須面對台灣社會分歧歷史記憶的深層問題，而這類激烈行動則難以觸及這個深層結構，反而可能招致不同立場的報復行為，造成惡性循環，對推動轉型正義的進程難有實益。

對此，促轉會責無旁貸，將本於職權陸續與相關主管機關協商各式處置方案，但過程中最重要的仍是鼓勵社會對話、帶動討論、廣納各方意見。

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