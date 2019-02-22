政大蔣介石像遭砍斷馬腳 涉事學生：轉型正義不能等

2019-02-22 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學後山蔣介石騎馬銅像在今天凌晨2時左右被約10多名大學生砍斷馬腳，事後並發表聲明，表示對先前藍天行動聯盟破壞台北228和平紀念館前的和平柱相當憤怒，才會鋸斷蔣介石銅像的馬腳，並稱已做好準備面對法律責任。

涉事大學生事後發表「威權歹物膏膏纏 轉型正義袂使等」聲明指出，要求徹底清除校園內威權象徵，呼籲政治大學校方和社會大眾，膜拜獨裁者的行為繼續存在於校園中，台灣學生就必須在校園體系下，繼續承受獨裁遺緒，無法記取教訓，預防獨裁再次發生。

文中表示，執行轉型正義以來，過去壓迫人民的獨裁政黨不斷以「拚經濟比較重要」、「經濟100分，政治0分」阻擋，甚至抹黑轉型正義工作，將「東廠」這項莫須有的罪名套在促轉會上，提醒大家，若沒有民主自由，經濟的成果從來就不屬於人民。

聲明提到，重點不只是銅像，更是「黨政軍特體系」，除了去除威權象徵之外，更希望大家能了解到威權是透過一整套制度來運作，當看見政大校園中的威權遺址，別忘了教官和救國團。社會的前進總是緩慢的，但相信它必定會前往對於台灣共同體而言更好的方向，期望行動能開啟更多的討論，透過討論大家一起來推動轉型正義，讓整個社會往更好的方向前進。

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