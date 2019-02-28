連假第2天北東部有雨 氣象局製圖秒懂未來3天天氣！

2019-02-28 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕明天是228連假第2天，高公局預估，明天（3月1日）將是國5總車流量最多的一天，天氣方面，受東北季風影響，迎風面東半部及北部地區有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴。氣象局也製作一張圖，讓民眾清楚瞭解未來3天連假的天氣資訊。

氣象局表示，明後（1、2日）兩天西半部天氣大致穩定，適合外出走走，東半部有點局部的短暫雨，出遊可帶雨具以備不時之需，中南部天氣溫暖，日夜溫差較大，北台灣在後天氣溫也會明顯回暖。

氣象局也提醒，週日（3日）連假最後一天，隨著鋒面接近，各地天氣會變得比較不穩定，提醒民眾安排外出活動時，要注意最新的氣象預報資訊。

氣象局另發出「天氣10日報」指出，3日鋒面通過及東北季風增強，各地雲量增多，中部以北、東半部地區及南部山區轉為局部短暫陣雨的天氣，南部平地也有零星降雨，北台灣轉濕涼；下週一（4日）至下週二（5日）清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼，低溫約15度上下，高溫則不超過20度。

下週三（6日）水氣增多、降雨範圍擴大，除東半部地區及北部山區外，北部平地也有局部短暫雨，其他地區則是雲量增多；下週四（7日）東北季風再增強，北台灣天氣稍轉涼，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲。

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